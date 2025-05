Bellissima sorpresa per Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025. Dopo una settimana difficile, fatta di numerosi scontri con i Senatori e lacrime, durante la quarta diretta de reality, Veronica Gentili ha annunciato per lei un messaggio importante: quello di suo figlio Francesco Gentile.

“Mammina, io papà e Gioele ti guadiamo sempre e siamo fieri di te.” ha esordito il bambino in un videomessaggio mostrato in diretta a Teresanna Pugliese. “Papà ti ama tanto ed è il tuo primo sostenitore. – ha continuato, incoraggiandola poi ad arrivare fino alla fine di questo gioco – Cerca di pescare qualcosa, ti mando tutta la mia forza, quindi resisti e vinci. Mamma, non ti preoccupare, perché chi se scord e te, ti voglio bene assaje!”.

Adinolfi distrugge Teresanna all'Isola: "Attacchi alle spalle come i vigliacchi e manipoli Chiara"/ Dura lite

Teresanna Pugliese commossa per la sorpresa del figlio Francesco all’Isola dei Famosi 2025: “Mi manca la mia famiglia”

Commossa ma senza lacrime – “Perché ho promesso di non piangere durante la puntata” – Teresanna confessa che è stata proprio la famiglia, in questi giorni difficili, a darle la forza per andare avanti e superare anche lo scontro con quello che lei ha definito “branco”, facendo riferimento al gruppo dei Senatori. “Nessuno basta a se stesso ed è il motivo per cui io vivo per la mia famiglia. – ha esordito la naufraga dell’Isola dei Famosi – Io mi sento morire senza loro. Mi mancano i miei figli e l’abbraccio di mio marito.” ha concluso, accogliendo con gioia anche il disegno inviato dal suo bambino Francesco.

Teresanna asfalta Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi: "Scorretta, fai la governante di Adinolfi"/ È lite!