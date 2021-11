Francesco Giordano, ex marito e figlie Bernardini De Pace/ L’amore fa girare il mondo

Chi è Francesco Giordano?

Francesco Giordano è l’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace: dal loro amore sono nate due figlie Francesca e Chiara Giordano. Il matrimonio tra la saggista e l’avvocato è durato dal 1970 al 1976. Sei anni d’amore suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie Francesca e Chiara Giordano, quest’ultima conosciuta dal grande pubblico per il suo lavoro di attrice, ma anche per essere l’ex moglie di Raoul Bova. Proprio la De Pace ha fatto discutere quando ha preso una chiara posizione nei confronti dell’ex genero dopo il divorzio dalla figlia Chiara. “Sei anche un uomo interessato e manipolatore, ambivalente e in mala fede, non hai fegato né cuore, mio caro genero o degenero per meglio dire. La tua forza, anche sessuale, dura per il tempo di uno spot” – ha detto la Bernardini.

Successivamente in una lunga intervista concessa a Libero, l’avvocatessa del foro milanese ha fatto un passo indietro dicendo “il mio astio verso di lui è stata tutta una montatura giornalistica, da Libero a Dagospia. E comunque, per quanto lo possa disistimare, Raoul Bova è il padre dei miei due nipoti, oramai di 18 e 19 anni, e in quanto loro padre lo rispetto…”.

Annamaria Bernardini De Pace:”credo che il Vero Amore esista e sia la forza che fa girare il mondo”

Annamaria Bernardini De Pace è una avvocatessa e saggista conosciuta dal grande pubblico per essersi occupata della difesa di clienti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. Intervista da psicolinea.it, l’avvocatessa si è soffermata a parlare di amore rivelando: “credo che il Vero Amore esista e sia la forza che fa girare il mondo; sono anche convinta che il Vero Amore, e in genere i sentimenti, si esprimono al meglio quando c’è libertà, che non vuol dire assenza di doveri ma inesistenza di condizionamenti di qualsiasi natura: economici, psicologici, sociali. La mia esperienza di Avvocato mi suggerisce però che l’Amore, molto spesso, è male interpretato e malinteso e quindi può diventare fonte di dolore; è proprio a questo tema che ho dedicato il mio ultimo libro “Calci nel cuore””.

