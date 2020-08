Francesco Giorgino, compleanno “da tennista”/ “Festeggio così, non c’è cosa migliore”

Francesco Giorgino ha compiuto 53 e ha deciso di festeggiare il suo compleanno in modo particolare. Il conduttore del Tg1 ha infatti dedicato l’intera mattinata del suo compleanno ad allenarsi a tennis, una sua grandissima passione. A svelarlo è stato proprio lui, pubblicando alcune foto del suo allenamento. “Non c’è modo migliore di festeggiare il giorno del mio compleanno con un lungo e faticoso allenamento a tennis. – ha scritto Giorgino, per poi ricordare l’appuntamento col Tg – Sport al mattino presto e poi di corsa al Tg1. Stasera vi aspetto numerosi.. Mi raccomando..”. Infine ha ringraziato i fan per gli auguri ricevuti: “Approfitto per ringraziare le centinaia di amici e conoscenti che mi hanno fatto gli auguri di persona, al telefono, su queste e su altre piattaforme social. Grazie per il vostro affetto che mi riscalda il cuore. Un caro saluto a tutte e tutti”.

Francesco Giorgino, messaggi di stima ma anche qualche critica…

Look total white, colpi da maestro quelli mostrati da Francesco Giorgino negli scatti pubblicati poche ore fa sul suo profilo Facebook. Ed è proprio sotto questi scatti che arrivano nuovi messaggi di stima e affetto nei suoi confronti. C’è chi infatti scrive: “auguri di buon compleanno ma soprattutto complimenti per la professionalità con cui sempre si presenta!!!”, “Tanti auguri carissimo Francesco, sei il migliore!” ma c’è anche chi muove qualche critica al telegiornale “Auguri ma un Tg1 più obiettivo sarebbe auspicabile. Scusi non è per lei ma veramente avremmo bisogno di vera informazione.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA