Francesco Giorgino in quarantena per Coronavirus?/ “È in isolamento preventivo”

Francesco Giorgino, uno dei conduttori di punta del Tg1, sarebbe in quarantena. È questa l’indiscrezione delle ultime ore (dunque al momento senza ufficialità) che arriva dal sito de Lo specialista. Si tratterebbe di una quarantena preventiva, misura precauzionale atta ad allontanare il pericolo di contagio. Ecco, infatti, quanto si legge sul sito: “per l’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino: quarantena preventiva (qui è già ufficiale) anche per lui per la puntata con ospite sempre il viceministro Sileri.” E ancora fa sapere “le quarantene preventive sono arrivate a quota 29 giornalisti su circa 140. E sono già due gli operatori di una società esterna – che hanno frequentato la redazione – risultati positivi al virus.”

Francesco Giorgino in quarantena preventiva? “Come lui anche Serena Bortone”

Francesco Giorgino, dunque, sarebbe in quarantena ma, stando a quanto fa sapere il portale, non è l’unico giornalista della Rai in questa situazione. In quarantena sarebbero anche la conduttrice di “Chi l’ha Visto?”, Federica Sciarelli, e quella di “Agorà”, Serena Bortone. “Entrambe le giornaliste – si legge – sono state invitate dall’Azienda a contattare l’Asl in vista di una probabile quarantena preventiva di 14 giorni per aver avuto contatto con ospiti (Anna Ascani e Pierpaolo Sileri) poi risultati positivi” È infatti proprio per questo motivo che lo show “Agorà” da lunedì non sarà in onda. Indiscrezioni che potrebbero presto trovare la conferma dai piani alti della Rai o dai diretti interessati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA