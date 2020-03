Francesco Giorgino provato: “Sono commosso”/ L’emozione dopo testimonianza dottoressa

Il conduttore del Tg1 Francesco Giorgino, si è commosso in diretta televisiva durante il telegiornale di ieri sera. Tutta “colpa” di un collegamento con la dottoressa Francesca Mangiatordi, eroina del web nelle ultime ore dopo che una sua foto ha fatto il giro dell’Italia. La dipendente dell’ospedale di Cremona era stata fotografata dopo essere crollata su una scrivania a seguito di un massacrante turno di lavoro durato ben 10 ore. Lo scatto aveva fatto in breve tempo il giro del web ed è divenuto un po’ il simbolo di tutti i medici e gli infermieri che in queste ore stanno combattendo a mani nude contro l’epidemia da coronavirus. La dottoressa si è “giustificata” definendo quel momento immortalato come “di tregua e di tenerezza”, per poi aggiungere: “Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani (…) Quello che mi ha provato oggi è stato intubare un ragazzo di 23 anni. Un ragazzo di 23 anni con una polmonite bruttissima, un quadro respiratorio pessimo, che ha richiesto di essere intubato”.

FRANCESCO GIORGINO COMMOSSO AL TG1, L’APPELLO DELLA DOTTORESSA: “SIAMO ALLO STREMO DELLE FORZE”

Francesca Mangiatordi si è poi rivolta ai telespettatori del Tg1, con una sorta di appello disperato: “Noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Aiutateci perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità, siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non già lo è”. Giorgino è apparso visibilmente commosso, con gli occhi lucidi, invitando poi la stessa dottoressa ad essere ospite nello speciale del Tg1, andato in onda ieri sera al posto di Porta a Porta. “Ben disponibile. Finisco il turno, vado a casa e ci risentiamo”, ha replicato lei, mentre il giornalista ha aggiunto, con la voce strozzata in gola: “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza“. Clicca qui per il video del tg1

© RIPRODUZIONE RISERVATA