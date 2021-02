Francesco Giorgino “sfratta” Alberto Matano?/ La vita in diretta nel mirino di…

Quale sarà il futuro di Alberto Matano e Francesco Giorgino nella prossima stagione televisiva? Il conduttore de La vita in diretta, con la conduzione solitaria del programma d’informazione del pomeriggio di Raiuno, sta portando a casa ascolti importanti nonostante la concorrenza di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Tuttavia, per la prossima stagione televisiva, potrebbe anche esserci una staffetta tra Alberto Matano e Francesco Giorgino. Come fa sapere il settimanale Oggi nella rubrica Ah saperlo dedicata alle pillole di gossip, pare che l’obiettivo di Francesco Giorgino sia proprio la conduzione di un programma nella fascia pomeridiana. La vita in diretta, dunque, cambierà conduttore nella prossima stagione? Dopo due stagioni, Alberto Matano lascerà davvero il posto a Giorgino?

Alberto Matano e Francesco Giorgino, staffetta a La vita in diretta?

Ci sarà davvero un cambio della guardia a La vita in diretta nel corso della prossima stagione televisiva? Alberto Matano ha conquistato il pubblico di Raiuno che, puntata dopo puntata, lo sta premiando con gli ascolti. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, tuttavia, dopo anni di telegiornale e di conduzione di programmi di approfondimento politico, Francesco Giorgino sarebbe pronto a tuffarsi in una nuova avventura. “A Saxa Rubra si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma del daytime per la prossima stagione. Dopo aver rifiutato a settembre scorso la guida di Unomattina avrebbe messo nel suo mirino un titolo più forte: La Vita in Diretta, ora condotta con successo da Alberto Matano. Solo voci di corridoio? Ah saperlo”, si legge su Oggi nel numero in edicola. Ci sarà davvero una staffetta?



