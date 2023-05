Francesco Giubilei: “Invece di stare in tenda studenti studino”/ Scoppia la polemica

Esplode la polemica nei confronti di Francesco Giubilei, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e presidente della Fondazione Tatarella, dopo un suo tweet rivolto ai giovani studenti. Come è ben noto e risaputo in questi giorni numerosi universitari sono scesi in piazza per protestare contro il caro-affitti nelle città, chiedendo quindi maggiori aiuti da parte dello stato o comunque una regolamentazione dei prezzi. Francesco Giubilei non crede però che quella sia la strada giusta da percorrere, e attraverso un suo cinguettio pubblicato su Twitter ha scritto: «Se invece di passare le loro giornate a fare il campeggio in tenda fuori dall’università, certi pseudo studenti passassero il tempo a studiare, potrebbero costruirsi un futuro migliore come fanno migliaia di giovani (tanti pendolari) che con sacrificio frequentano l’università».

Come era prevedibile sono stati moltissimi coloro che hanno commentato il post del 31enne politico, e tra l’altro diversi sono stati quelli che hanno riportato alla luce una vecchia intervista di Giubilei al Giornale risalente al 2010, in cui lo stesso spiegava: «Concluso il liceo cosa farò? M’iscriverò a lettere a Roma», e incalzato dal giornalista su chi avrebbe pagato l’alloggio aveva risposto: «È un dovere dei genitori, credo».

FRANCESCO GIUBILEI, LA REPLICA AL TWEET

Diversi anche i commento i social, fra cui scrive: «È incredibile la tua capacità di essere sempre dalla parte sbagliata», ma anche «Questa è proprio da spocchioso classista con la faccia al caldo». E ancora: «Le tende le hai piantato tu al ministero con indicibili sacrifici, immagino. E saresti consigliere per la promozione della cultura tra i giovani?».

Nonostante queste prese di posizioni a volte controtendenza, Giubilei è comunque uno dei giovani politici di maggiore riferimento del centrodestra, forse proprio per via di queste uscite molto forti. A questo punto si attende una probabile replica dello stesso politico in erba: arriverà? Non ci resta che attendere fiduciosi.

