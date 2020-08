Francesco Giuffrè/ “Mio padre Carlo era spesso assente. Mi ha insegnato..” (Io e Te)

Un ospite a sorpresa nello studio di Io e te nella puntata di oggi, 24 agosto. Pierluigi Diaco ospite infatti Francesco Giuffrè, figlio del grande attore Carlo Giuffrè che viene proprio ricordato attraverso le parole di suo figlio. “Il suo lavoro lo ha reso il padre che era, purtroppo assente, perché era fuori 8 mesi all’anno” racconta il regista, che ricorda anche la prima e ultima volta insieme al teatro. “Abbiamo fatto un unico spettacolo insieme, con la mia regia, ed è stato l’ultimo spettacolo di papà. Era la lista di Schindler, volevo portarlo un po’ lontano dal suo mondo, è stato inizialmente complicato, poi però siamo riusciti”. Dal padre Carlo, Francesco ha ereditato l’amore per il teatro e, in particolare, per quello ‘patologico’, che si dedica a persone diversamente abili.

Francesco Giuffrè ricorda il padre Carlo

“Il teatro è generosità, unione, coesione. – racconta infatti Francesco Giuffrè a Io e Te – Io ho scoperto il teatro patologico circa 4 anni fa, mi sono trasferito a Roma, mi sono incuriosito e ho scoperto questo mondo.” Tornando al padre Carlo, Francesco spiega che è stato proprio lui ad insegnargli la dedizione per un lavoro che non è affatto semplice: “Mio padre mi ha insegnato che per fare questo mestiere ci vuole una dedizione che va al di là della passione. – ha raccontato a Diaco – Lui era monacale in questo mestiere, quando saliva sul palco si trasformava e dedicata tutta la sua energia a questo lavoro. Questo lavoro si può fare solo in quel modo lì.” ha concluso.



