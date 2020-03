Francesco Giuseppe d’Austria, marito Sissi/ L’amore e l’incubo (Ulisse)

Francesco Giuseppe d’Austria è stato il marito di Sissi, principessa d’Austria: la loro storia, il loro regno nella puntata di “Ulisse il piacere della scoperta” presentato da Alberto Angela venerdì 13 marzo 2020 in prima serata su Rai1. Tutti ricordano (e ricorderanno) l’imperatrice del cuore per via della sua tormentata storia, ma dietro Sissi c’è stato Franz Josef (questo il suo nome in lingua tedesco). Francesco Giuseppe è nato il 18 agosto del 1830 nel castello di Schönbrunn a Vienna e sin dall’età di 5 anni il suo destino è stato segnato. Francesco, infatti, sin da bambino è stato scelto come futuro imperatore dell’Austria nonostante non fosse il primo in linea di successione. Il regno dell’imperatore Ferdinando I comincia nel 1835, ma l’uomo si rivelò debole e con diversi dubbi sulla sua salute mentale al punto tale da sostituirlo con il fratello Francesco Carlo, padre di Francesco Giuseppe. In realtà Francesco Carlo rinunciò al trono e automaticamente per successione diretta spettò a Francesco sedere sul trono. Poco dopo l’uomo sposa con un matrimonio combinato la giovanissima Elisabetta di Baviera.

Francesco Giuseppe d’Austria: il matrimonio con Elisabetta di Baviera

Nel 1854 Francesco Giuseppe d’Austria sposa Elisabetta di Baviera: lui ha 24 anni, mentre lei ne soli 15. Un matrimonio combinato, come del resto funzionava all’epoca in quasi tutte le case reali d’Europa, che si rivelò tragico per la ribelle e bellissima principessa Sissi. Poco dopo le nozze l’imperatrice Sissi cominciava a mostrare le prime grandi difficoltà: non solo con il marito, che del resto non conosceva, ma anche per via delle rigidissime regole di corte. Intorno alla sua persona cominciano a crearsi falsi miti e cliché che sono giunti fino ai giorni nostri facendoci arrivare l’idea (e l’immagine) di una donna triste, irrequieta, ma dal cuore romantico. La regina del cuore, in molti la chiamavano così, anche se in realtà in pochi sanno che l’imperatore Francesco Giuseppe amava la moglie pur non conoscendo tantissimo di lei e del suo mondo. Francesco ed Elisabetta, infatti, avevano due caratteri opposti e avevano vissuto due vite completamente diverse. L’infanzia di Elisabetta è stata quella di una fanciulla serena e felice, mentre Francesco si è ritrovato sin dalla giovanissima età a doversi confrontare con le regole protocollo di corte di Vienna. Queste differenze divennero un problema per la loro vita matrimoniale; tante, troppe le crisi tra i due per via anche dell’arciduchessa Sofia che non gradiva minimamente la presenza di Sissi e il suo comportamento contrario alle regole di corte. Anzi la principessa Sissi, dopo un periodo di iniziale difficoltà, comincia ad imporsi contro la suocera, il marito e la stessa corte di Vienna mettendo in difficoltà il regno. A tutto questo si aggiunse anche la scelta di Elisabetta di scegliere un amante per il marito. Si trattava di Katarina Schratt, attrice del teatro di corte che veniva pagata personalmente dall’imperatrice Sissi e che fu l’amante dell’imperatore anche dopo la morte di Sissi.

