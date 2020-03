Francesco Golden Buzzer Federica Pellergini/ Nonna piange a Italia’s got talent 2020

Federica Pellegrini preme il Golden Buzzer per Francesco, un cantante in erba che fa vibrare lo studio di Italia’s Got Talent con una voce pazzesca. Il ragazzino, ispirato dalla nonna, si presenta con umiltà ma con tanta ambizione. “Io e mia nonna siamo prima di tutto due grandi amici. E’ una nonna veramente simpatica, io e lei usciamo e ci divertiamo tantissimo”, racconta il bambino. Divertimento che vuole trasportare su TV 8, dove mette in mostra tutto il suo potenziale. Al termine dell’esibizione, in un inglese perfetto, ottiene una straordinaria standing ovation facendo piangere di gioia la nonna. Mara Maionchi commenta entuisiasta: “Sei stato fantastico! Che forte tua nonna!”. Il giurato chiama la nonna sul palco, quindi le lacrime per il nipotino prodigio: “Mio nipote ha una voce bella? E’ vero. Io canto in coro ed essendo sola me lo sono tenuta vicino“, dice la signora. Joe Bastianich esagera: “Andrà a Broadway“. Frank Matano si complimenta con Francesco, prima di vederlo travolgere da un’ondata festosa di coriandoli d’oro. Sono i coriandoli del Golden Buzzer, premuto da Federica Pellegrini: “Io questa volta devo seguire l’istinto e l’istinto mi dice che devo schiacciare questo tasto”. Entusiasmo alle stelle in studio, Francesco vola direttamente in finale.

