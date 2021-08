Francesco Guccini/ “I Nomadi? Ci siamo ritrovati insieme e abbiamo cominciato…”

Puntata speciale quella di Techetechetè in onda oggi, giovedì 12 agosto, su Raiuno, subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale e che sarà dedicata interamente ai Nomadi. Il gruppo storico della musica italiana ha intrecciato il proprio cammino anche con Francesco Guccini. Nel corso della nuova puntata di Techetechetè, infatti, sarà trasmesso anche l’incontro tra i Nomadi e un giovanissimo Francesco Guccini. Incontro che sarà fondamentale per la definitiva consacrazione dei Nomadi, diventati rappresentanti di un genere musicale che, nel corso degli anni, ha conquistato diverse generazioni.

Francesco Guccini "Oggi ascolto musica solo per caso"/ "Le canzoni sembrano inutili"

L’incontro tra Francesco Guccini e i Nomadi ha portato alla publiccazione dell’album dal vivo di Album concerto, pubblicato nel 1979. Si tratta del nono album pubblicato da Guccini e dell’ottavo pubblicato dai Nomadi e che fu registrato dal vivo nel novembre 1979 al Kiwi di Piumazzo e al Club 77 di Pavana.

Testo Cirano di Francesco Guccini, cover a Sanremo 2021/ Brano del 1996

Francesco Guccini, come nacque la collaborazione con i Nomadi

Francesco Guccini, come si legge su Wikipedia, descrive così l’incontro con i Nomadi e la scelta di collaborare dando vita ad un album dal vivo con brani che erano stati già pubblicati. «Ci siamo ritrovati insieme e abbiamo cominciato a parlare di quello che facevamo, di quello che abbiamo fatto, e ci siamo accorti che tante canzoni fatte tanti anni fa erano ancora, o almeno spero, per noi molto attuali, e quindi ci siamo detti: perché non rifarle?», fa sapere Guccini.

Quella tra Guccini e i Nomadi è, ancora oggi, una delle collaborazioni più importanti della musica italiana, particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica. Due nomi che hanno contribuito in modo fondamentale a scrivere pagine importanti per la musica nostrana.

Francesco Guccini/ "Svolta alla Bob Dylan? Mai avuta la tentazione" (Propaganda Live)

© RIPRODUZIONE RISERVATA