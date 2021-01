Francesco ha tradito la moglie Susy: “Perdonami”/ “Ho sbagliato” (C’è posta per te)

Francesco ha deciso di rivolgersi a C’è posta per te per cercare di farsi perdonare da sua moglie Susy. L’uomo ha raccontato a Maria De Filippi che “Dopo 12 anni di relazione e la nascita di un bambino mia moglie mi ha lasciato perché l’ho tradita e perché le ho mentito su quanto tempo ho avuto la storia con l’altra donna. All’inizio le ho detto 20 giorni, invece tra tira e molla è durata un anno.” Francesco e Susy si sono incontrati alle elementari e già lì erano fidanzatini. Poi si sono incontrati da adulti, si sono innamorati e sposati. Il tradimento arriva quando sul posto di lavoro si ritrova una ragazza molto bella e disinvolta che inizia a corteggiarlo. Lui inizia a ricambiare fino a quando scatta un bacio e poi hanno un primo rapporto intimo.

C’è posta per te: Francesco chiede perdono alla moglie Susy dopo averla tradita

Tutto precipita per Francesco quando si scopre che questa ragazza è sposata e quando il marito di lei scopre i due insieme in auto in campagna. Loro riescono a trovare una scusa ma lui si insospettisce e deciderà poi di scrivergli in privato su Facebook. Questo messaggio lo leggerà però sua moglie Susy e, di lì a poco, scoprirà tutto, questo dopo aver saputo di essere incinta e di attendere una bambina (purtroppo persa successivamente per un aborto spontaneo). Da allora Susy non ha più voluto saperne di Francesco, ma oggi lui tenta il tutto per tutto a C’è posta per te. Riuscirà a farsi perdonare da sua moglie di questo grande torto?



