Lucia è tentennante di fronte alle ammissioni di colpa di Francesco a C’è posta per te 2025, ma la ragazza fa un’ammissione che sconvolge Maria De Filippi: “Io ho iniziato a frequentare un’altra persona, ci stavamo conoscendo da un mese ma è finita”. Quando la conduttrice le chiede il motivo e chi è stato a chiudere, lei svela: “È finita perché io sono venuta qui, sapevo che ci sarebbe stato lui dall’altra parte della busta e perciò sono qui”. La conduttrice comprende, da queste parole, che Lucia ama ancora Francesco, e che se è a C’è posta per te è perché vuole aprire la busta. La ragazza svela di non fidarsi ma, alla fine, cede alle lacrime di Francesco e apre la busta. Baci appassionati tra i due chiudono la nuova puntata di C’è posta per te 2025.

C'È POSTA PER TE 2025, 4A PUNTATA/ Diretta e storie: Paolo Bonolis e Al Bano ospiti, un amore ritrovato

La storia di Francesco a C’è posta per te 2025: le scuse alla fidanzata Lucia dopo averla tradita con l’ex

L’ultima storia della quarta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Francesco. L’uomo chiama il programma per Lucia, la ragazza che dopo sette mesi di relazione lo ha lasciato perché non si fida più di lui. Prima di incontrare Lucia, Francesco stava insieme ad un’altra ragazza con la quale conviveva da sei anni. Incontra lei all’Eurospin, dove Lucia è banconista e lui fa la spesa. Le chiede di uscire, nonostante sia fidanzato, e durante l’appuntamento si baciano.

MARIANGELA E GIULIA CHIAMANO AL BANO A C'È POSTA PER TE 2025: "POTEVAMO SPOSARTI"/ Incontro 60 anni dopo!

Lucia non vuole fare l’amante, lui allora chiude con la fidanzata e i due iniziano la loro relazione. Fino a settembre va tutto bene ma, proprio in quel mese, Francesco inizia a pensare che non sia la donna per lei. La trova, infatti, immatura, perché sta sempre sui social e si scatta continuamente selfie da pubblicare. È così che Francesco richiama la sua ex e la rivede. La situazione si ribalta: l’ex diventa l’amante. Lucia scopre tutto leggendo le chat di Francesco ma lui nega e, intanto, fa la doppia vita: sta con lei e la ex. Lucia, un giorno, li becca al centro commerciale insieme e lo lascia. Francesco, allora, riprende la storia con l’ex ma anche lì torna a pensare a Lucia. Quando cerca di riconquistarla, la ragazza si nega, dicendole di non fidarsi più di lui.

CHI HA CHIAMATO AL BANO A C'È POSTA PER TE 2025?/ Mariangela e Giulia, corteggiate negli anni '60

Francesco implora il perdono di Lucia: “Ti ho presa in giro, perdonami!”

È per questo motivo che Francesco chiede l’aiuto di C’è posta per te 2025. Lucia ha accettato l’invito e, nel rivederla, le dichiara e ribadisce tutto il suo amore, scusandosi per come si è comportato: “Se sono qui è per chiederti scusa. Di male te ne ho fatto, ti ho tradito e ti ho presa in giro. Sono stati due mesi infermali per te, ti ho detto tante bugie. Mi manca tutto di te, ti amo”.