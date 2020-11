Francesco Ian chi è il figlio di Mietta e Davide Tagliapietra/ Nato per amore

Francesco Ian è il figlio di Mietta, al secolo Daniela Miglietta, che sarà ospite oggi di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1 dalle 14.00. Il bambino, oggi 10 anni, è nato dalla relazione di Mietta con Davide Tagliapietra, produttore e musicista, figlio di Aldo Tagliapietra, cantante de Le Orme. La cantante è diventata mamma nel 2010 e ha un legame molto forte con suo figlio: “È la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma’. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita”, ha raccontato qualche tempo fa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Mietta ha sempre desiderato diventare mamma e per questo ha anche interrotto una relazione: “Avevo una storia precedente che ho accantonato quando mi è stato detto che non voleva figli”.

Francesco Ian, il figlio di Mietta e Davide Tagliapietra

In Davide, invece, ha trovato l’uomo giusto con cui coronare il suo desiderio di maternità: “Quando mi è capitato di conoscere il papà di Francesco da questa nostra storia è nata anche la volontà di avere un bambino”. Oggi Mietta e Davide Tagliapietra non stanno più insieme, e per la cantante non è stato facile affrontare la separazione. Fortunatamente è stata sostenuta dall’amore del figlio Francesco Ian: “Ovviamente lui sa che è nato da un grandissimo amore, anche se poi questa finisce sicuramente il fatto di nascere desiderato è una grande cosa”, ha raccontato a Verissimo. In occasione del decimo compleanno del figlio, lo scorso settembre, Mietta ha scritto su Instagram: “Non c’è sguardo che io non rivolga a te! Non servono le parole per noi due, perché siamo insieme semplicemente amore puro… Piccolo amore mio buon compleanno! Ti Amo 4 mila porte dell’infinito. La tua Mamma”.



