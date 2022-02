Francesco Ian, figlio Mietta e Davide Tagliapietra/ “È nato da un grandissimo amore”

Francesco Ian è il figlio di Mietta nato dall’amore con Davide Tagliapietra. La cantante di “Vattene amore” non è solo una cantante affermata, ma anche una mamma felice. Il figlio ha circa 12 anni e ha tantissime cose in comune con la mamma con cui ha un bellissimo rapporto. Proprio la cantante ha rivelato sul figlio: “è la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma’. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita”. La cantante di “Canzoni” ha raccontato come è nato in lei il desiderio di maternità: “avevo una storia precedente che ho accantonato quando mi è stato detto che non voleva figli”.

Tutto è cambiato quando nella sua vita è arrivato il musicista e produttore Davide Tagliapietra con cui ha deciso di realizzato il sogno di diventare madre. “Quando mi è capitato di conoscere il papà di Francesco da questa nostra storia è nata anche la volontà di avere un bambino” – ha confessato la ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Mietta e il figlio Francesco Ian: “è stato desiderato”

Nonostante la nascita del figlio Francesco Ian, Mietta e il compagno Davide Tagliapietra hanno deciso di lasciarsi. Il loro amore è naufragato, ma parlando del figlio la cantante ha voluto sottolineare: “mio figlio sa che è nato da un grandissimo amore, anche se poi questa finisce sicuramente il fatto di nascere desiderato è una grande cosa”. Daniela Miglietta, questo il nome vero della cantante, ha un bellissimo rapporto col figlio: “Francesco è Francesc“4mila porte dell’infinito d’amore”.

Si tratta di un gesto speciale condiviso da mamma e figlio come ha rivelato proprio la cantante: “noi due ci scambiamo questo gesto d’amore, lui mi dice mamma ti amo come 4 mila porte dell’infinito d’amore e rispondo con un gesto. Questa espressione me la sono inventata io; da quando era piccollino ci siamo ritrovati ad essere uniti in queste piccole nostre cose”.

