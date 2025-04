Francesco Il papa della gente, tutto sul film sulla vita del Pontefice

Nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, torna in onda la il film sulla vita del Pontefice, scomparso questa mattina all’età di 88 anni. Una produzione diretta da Daniele Lucchetti, che racconta la vita di Papa Francesco, dagli inizi fino all’ascesa nella Chiesa dopo il seminario e fino ad arrivare al Papato. Jorge Bergoglio, figlio di immigrati italiani in argentina, cresce come tanti suoi coetanei, con una fidanzata e degli amici e uno speciale rapporto con una professoressa di chimica con la quale manterrà sempre un rapporto nel corso della vita.

Jorge Mario Bergoglio, perché Papa Francesco ha scelto questo nome?

Francesco Il papa della gente, oltre ai primi passi della vita del Pontefice, racconta anche il percorso che lo ha portato a diventare papa, ma prima padre provinciale dei Gesuiti. Nel film, Jorge Bergoglio è interpretato dall’attore argentino Rodrigo de la Serna in giovane età. L’attore cileno Sergio Hernández interpreta invece il pontefice dai primi anni del 2000 fino al 2013, anno in cui viene nominato papa dopo le dimissioni di Ratzinger.

Origini Papa Francesco, da Torino a Buonos Aires/ Il suo cuore diviso tra Italia e Argentina

Francesco Il papa della gente, le curiosità

Non mancano degli aneddoti e delle curiosità intorno al film Francesco Il papa della gente, uscito nelle sale nel 2015, a soli due anni dalla nomina come papa. La pellicola si rivelò la più vista nel primo week-end di programmazione al cinema. L’1 dicembre la premiere si era svolta nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. Davanti un pubblico, 7000 poveri, volontari, adulti e bambini ospiti di case famiglia laziali, a loro venne regalato il biglietto dallo stesso Pontefice, che dopo la proiezione offrì la cena al sacco ai presenti.

Francesco Il papa della gente, è un film dalla durata di circa 98 minuti, è andato in onda in Italia su Canale Cinque, è una coproduzione italiana, tedesca ed argentina che ha dato vita a un progetto che racconta nel dettaglio la vita di Papa Francesco.

Morte Papa Francesco unisce Trump, Putin e Zelensky: reazioni/ Hamas sfrutta cordoglio per attaccare Israele