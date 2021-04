Francesco Lodo e Akash Kumar, flirt all’Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia il gossip…

Scoppia il gossip intorno all’Isola dei Famosi 2021. In Honduras, le discussioni sono all’ordine del giorno mentre gli amori faticano a nascere. Complice il nervosismo dovuto all’assenza di cibo, è difficile che in Honduras riescano a nascere degli amori. L’ultima che il pubblico del reality show ricorda è quella di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Nell’edizione attualmente in onda, Awed ha provato a conquistare il cuore delle dolci donzelle come Miryea Stabile e Beatrice Marchetti, ma senza riuscirci. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000, pare che durante la sua breve permanenza in Honduras, Akash Kumar abbia provato a corteggiare la bella Francesca Lodo che, sull’Isola, ha legato tantissimo con Gilles Rocca e Drusilla Gucci che, tuttavia, è stata eliminata durante la scorsa puntata. Come avrà reagito, dunque, Francesca Lodo di fronte alle presunte avances di Akash Kumar?

Ezio Bastianelli e Mia, ex marito e figlia Angela Melillo/ Lei: "rotto l’incantesimo"

FRANCESCA LODO E AKASH KUMAR SCATENANO IL GOSSIP

Cos’è successo tra Francesca Lodo e Akash Kumar durante i giorni che hanno trascorso insieme sull’Isola dei Famosi 2021? Il modello ha provato davvero a conquitare la bella Francesca? Stando a quanto raccontato da Novella 2000, non si sa se Francesca abbia gradito o meno le attenzioni di Akash che ha scelto di tornare in Italia dopo essere stato eliminato non accettando di continuare l’avventura su Playa Esperanza. Ufficialmente entrambi single, tra Francesca e Akash potrebbe accadere qualcosa quando anche la Lodo tornerà in Italia e potranno rivedersi? In attesa di scoprirlo, Ilary Blasi potrebbe indagare sul gossip che è scoppiato nelle ultime ore. Durante la puntata in onda questa sera, la conduttrice rivolgerà qualche domanda a Francesca e ad Akash?

LEGGI ANCHE:

Rosalba e Adelio, mamma e papà Gilles Rocca/ Sorpresa per lui all'Isola dei Famosi?Isolde Kostner/ Sarà lei leader all'Isola dei Famosi 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA