Francesco, Loredana e Roberto sono i figli di Mario Merola, l’artista al quale è stato dedicato un documentario intitolato “Il Re di Napoli, storia e leggenda“, nel quale viene raccontata la storia del personaggio considerato portavoce della cultura napoletana, attraverso testimonianze dirette di familiari e amici famosi. Nati dal matrimonio con Rosa Serrapiglia, scomparsa ad 83 anni nel 2023 a causa di una malattia, i tre hanno da sempre vissuto in un clima di arte e musica, tra teatro, cinema e concerti del celebre attore e cantante, e proprio per questo motivo, due di loro hanno poi deciso di seguire le orme del padre.

In particolare Francesco, il più attivo nel mondo dello spettacolo, che oltre ad aver accompagnato il papà in vari tour, qualche anno fa ha anche riportato in scena il famoso “Zappatore” affermando che fu proprio lui a dirgli prima di morire: “Francè, tu sei l’unico che può portare avanti il mio nome e il mio lavoro“. Anche Roberto Michele, il primogenito, è un musicista e organizzatore di eventi e ha collaborato alla creazione del ristorante-museo “Felicissima sera” a Posillipo dedicato proprio al mito di Merola.

I figli di Mario Merola hanno spesso ricordato il padre sottolineando come la loro infanzia sia stata segnata dall’arte e dalle varie conoscenze di personaggi celebri del mondo del cinema e della musica che frequentavano la loro casa. Francesco in particolare, aveva raccontato al quotidiano Il Roma prima di un concerto: “Siamo cresciuti a pane e musica, siamo figli del Vesuvio“, ribadendo poi lo stretto legame con le radici partenopee aveva affermato: “Napoli ce l’abbiamo nel sangue e nel Dna“.

La figlia Loredana invece ha scelto di restare fuori dal mondo dello spettacolo, una delle poche apparizioni in tv fu stata nel 2018 quando rilasciò alcune brevi dichiarazioni durante il reality “Il Castello delle Cerimonie” perchè aveva deciso di festeggiare proprio lì il 18esimo compleanno della figlia Camilla Sarlato, nata nel 2000. Nell’intervento, la donna aveva anche confermato il grande legame di affetto e amicizia che legava proprio suo papà al boss delle cerimonie Antonio Polese.