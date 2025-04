Tutto su Francesco Luciani, il Samuele di Mare fuori 5

Mare fuori 5 è ufficialmente in onda e tra i nuovi protagonisti c’è Francesco Luciani che ha già conquistato il pubblico della serie tv di Raidue. Francesco Luciani interpreta uno dei nuovi personaggi, Samuele che arriva nel carcere dopo essere stato trasferito da un penitenziario del nord. Ad interpretare Samuele è il giovane Francesco Luciani che il pubblico sta già imparando ad amare. Francesco è nato nel 2001 a Mezzate, una frazione di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e, sin da giovanissimo, ha mostrato una grande passione per la recitazione. Passione che ha deciso di coltivare e che, oggi, gli ha permesso di entrare nel cast di una delle serie tv più amate degli ultimi anni.

Pur essendo nato a cresciuto al nord, Francesco qualche anno fa ha deciso di trasferirsi a Napoli. Una scelta coraggiosa che, però, ha cambiato totalmente la sua vita perché gli ha permesso di superare il provino per Mare Fuori.

Francesco Luciani ha una fidanzata?

Francesco Luciani ha 24 anni e, come tutti i ragazzi della sua età, ha un profilo Instagram che è stato immediatamente preso d’assalto dai fan di Mare fuori, a caccia di notizie sul suo conto. Tra le domande più gettonate c’è quella relativa alla sua vita privata. In tanti, infatti, si chiedono se Francesco Luciani abbia una fidanzata.

Sbirciando tra le foto della sua galleria Instagram, non c’è traccia di una fidanzata. Ad oggi, dunque, il giovane attore sembrerebbe essere single ma sotto i post sono già tanti i commenti delle fan che si complimentano con lui per la bravura che sta sfoggiando nel difficile ruolo di Samuele. Il cuore di Francesco, dunque, batterà presto per qualche fanciulla?