Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio di nuovo insieme: “Ci siamo mancati”/ “Vogliamo far ridere e…”

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio e il ritorno de I soliti idioti 3

Il duo comico formato da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, dopo dieci anni di separazione, torna al cinema con I soliti idioti 3. Ai microfoni del settimanale Chi, gli attori hanno parlato del nuovo capitolo della serie in cui figureranno i protagonisti storici.

Monia La Ferrera replica a Deianira Marzano: “Al Grande Fratello non solo per Massimiliano!”/ “Sono libera…”

“Ci siamo chiesti: qual è il tema principale di cui tutti parlano per raccontare questa società allo sbando? La famiglia. Ma quale famiglia? C’è chi dice che debba essere ‘tradizionale’, c’è chi dice che debba essere altro. Noi, nel film, abbiamo un padre e un figlio, Ruggero e Gianluca; abbiamo marito e moglie, Marialuce e Giampietro, che cercano di avere un bambino per essere accettati dalla società” hanno affermato. Sulla separazione e poi la riconciliazione avvenuta grazie a Fiorello dichiarano: “Ci siamo mancati e ci è mancato il piacere di raccontare insieme la società“.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 31 GENNAIO/ Ida Platano elimina Mario, Alessandro e Roberta…

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: “Vogliamo far ridere raccontando la realtà”

Mandelli e Biggio con il loro I soliti idioti vogliono raccontare la società suscitando una risata che, talvolta, ha accompagnato anche una riflessione: “Non vogliamo far pensare, vogliamo far ridere raccontando la realtà. Partiamo sempre da qualcosa che scatena la nostra ilarità, e quello che ci fa ridere lo troviamo guardandoci intorno” ha raccontato il duo comico al settimanale Chi.

E ancora: “Poi si ride in molti modi, e spesso ci viene detto che il nostro film fa pensare. Anche I mostri faceva riflettere, ma non è questo che andrebbe chiesto a una commedia. Certo, siamo stati orgogliosi quando Gianmarco Tognazzi, figlio di Ugo Tognazzi, ci ha detto: “Mi ricordate il film di papà” hanno dichiarato i due.

Amici 23: esplode il caso bullismo/ La confessione choc di Malia accende la polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA