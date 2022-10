Francesco Manfredi/ Chi è il bellissimo figlio di Nancy Brilli e la fidanzata Benedetta

Nino Manfredi. Il bellissimo figlio di Nancy Brilli, Francesco Manfredi è un ragazzo talentuoso che ha indubbiamente preso da sua madre la bellezza. Il cognome tradisce le sue origini: il ragazzo infatti è anche nipote di

Francesco Manfredi: chi è il figlio di Nancy Brilli

Francesco Manfredi è nato a Roma il 13 febbraio del 2000 e ha 22 anni. E’ il figlio unico di Nancy Brilli e di Luca Manfredi, a sua volta figlio di Nino Manfredi.

Essendo nato il 13 febbraio è del segno zodiacale dell’acquario e condivide molte qualità di questo segno: in particolare la generosità come ha raccontato anche sua madre in alcune sue interviste.

In rete circolano molte foto di lui insieme a sua madre e si può notare la somiglianza tra i due in particolare pare che Francesco Manfredi abbia preso da sua madre il naso e la bocca.

Benedetta, chi è la fidanzata di Francesco Manfredi? Nancy Brilli “Stiamo bene insieme”

Nel 2021 il settimanale Oggi lo ha paparazzato in barca con sua madre e la sua fidanzata Benedetta di soli 21 anni. Non si sa molto di lei, ma pare che Nancy Brilli abbia avuto un rapporto armonioso anche con la nuora, pur avendo avvertito di non sentirsi mai “una suocera”: “Io amo mio figlio e mi piace moltissimo Benedetta. Sono belle persone, curiosi di arte, fotografia e tanto altro. Sono ragazzi entusiasti e allegri. Stiamo bene insieme. La parola “suocera” mi fa un po’ impressione, non la associo a me stessa, ma va be’, prima o poi. Mi piace molto stare con loro, sono una bella coppia”

Francesco Manfredi:”Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà”

Francesco Manfredi ha un legame davvero speciale con la madre anche se ha dichiarato di aver sempre cercato di non identificarsi con i genitori punto come ha dichiarato lui stesso durante un’intervista a Gente: “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro era e sono tutt’oggi solo Francesco“.

Evidentemente le sue origini sono un po’ pesate perché Francesco, ragazzo studiosissimo, ci tiene ad avere vent’anni come una persona comune, Ma naturalmente resta sempre il nipote di Nino Manfredi e figlio di Nancy Brilli, l’attrice e donna di spettacolo tra le più amate degli italiani. Lui stesso dichiara di essere molto protettivo verso di lei: “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande: dove sei? E lui chi è, cosa fa?“.

Francesco Manfredi studia in Inghilterra e viene continuamente in Italia, ma qualche settimana fa è stato ospitato nel programma da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini e dove non si Brilli aveva raccontato il suo rapporto speciale col figlio.

Come aveva infatti detto la stessa attrice i figli ti attaccano alla vita e “danno un futuro, una prospettiva oltre a una certezza granitica di amore dato e ricevuto”. L’attrice rimasta orfana di madre a 10 anni ha infatti dichiarato che avrebbe voluto essere la madre che avrebbe voluto anche avere.

