Chi è Francesco Manfredi, figlio di Nancy Brilli protagonista a Ballando con le stelle 2025: “Protettivo nei suoi confronti fin da bambino”.

Un cognome che non può non avere un peso, almeno dal punto di vista della storia artistica ad esso legata; Francesco Manfredi, figlio di Nancy Brilli e del regista Luca Manfredi, è anche nipote del celebre e compianto Nino che ha scritto pagine indelebili del mondo della recitazione. L’arte relativa al piccolo e grande schermo è dunque un profumo che ha sempre avvertito da quanto era in fasce; oggi si dedica agli studi ma chissà che un domani non decida di seguire le orme di famiglia.

La madre – oggi impegnata a Ballando con le stelle 2025 – ha sempre speso parole toccanti nei suoi confronti nel tentativo di offrire un’immagine del rapporto viscerale che li caratterizza. “Ci sono momenti in cui le incertezze tendono a spostare il baricentro” – ha raccontato Nancy Brilli in un’intervista del passato – “Mio figlio Francesco mi riporta la bussola sul nord; insieme siamo fortissimi”.

Francesco Manfredi – figlio di Nancy Brilli – non è stato da meno in alcune interviste nello spendere parole d’amore nei confronti della mamma e attrice. “Io sono sempre stato protettivo nei suoi confronti, fin da bambino sentivo di dovermi prendere cura di lei”. Con la distanza tra Inghilterra – dove segue gli studi – e Italia è ovvio il senso di mancanza: “Cosa mi manca di più? Le chiacchiere della buonanotte”.

Le parole di Francesco Manfredi fanno eco a quelle della mamma, Nancy Brilli; un quadro che è bellezza del rapporto tra madre e figlio; un legame che sicuramente è anche legato a quanto l’attrice abbia desiderato l’idea di dare alla luce un bambino, soprattutto quando a causa di una patologia – l’endometriosi – non erano ampie le aspettative. “E’ stato tutto un po’ un miracolo, mi avevano detto di non pensarci a causa della malattia” – ha raccontato l’attrice in un’intervista recente a Verissimo – “Invece ci ho messo il cuore e adesso ho mio figlio Francesco; un ragazzo che sicuramente è più equilibrato di quanto lo fossi io alla sua età”.

