La vita ha fatto un dono non certo indifferente a Nancy Brilli, l’attrice romana classe 1964 ha messo al mondo il figlio Francesco Manfredi, nato dalla relazione tra la madre e Luca Manfredi. Un rapporto speciale unisce la madre e il figlio, che con il tempo sembra aver deciso di costruirsi una carriera lontano dal mondo del cinema, dunque di non seguire le orme della mamma con la quale è comunque legatissimo. Nancy Brilli ha definito in alcune occasioni il figlio Francesco Manfredi la sua bussola. E poco importa se Francesco Manfredi ha deciso di sorvolare sulla carriera da attore, ponendosi obiettivi diversi nella vita: “L’importante è che sia felice, sono contento che segua la propria strada” ha assicurato la madre dell’attore.

E il percorso designato per Nancy Brilli sembra essere quello del fashion e la moda. Il figlio d’arte, infatti, si è iscritto al corso di laurea triennale in Fashion Business Communication & Media presso l’Istituto Marangoni di Londra andando così a vivere lontano dalla mamma.

Nancy Brilli e la decisione del figlio di non seguire il mestiere della madre

Per l’attrice è dunque arrivato il momento di lasciar vivere la vita al figlio nella sua direzione preferita. Nancy Brilli ha raccontato come il figlio Francesco Manfredi abbia optato per delle soluzioni diverse nella sua vita, e poco importa: “Spero solo che sia contento” ha sottolineato ancora l’attrice capitolina riguardo al ragazzo. Francesco Manfredi avrebbe anche trovato l’amore con la fidanzata Francesca, elogiata dalla stessa Nancy Brilli che sulla coppia ha assicurato: “Mi piacciono insieme, passiamo del tempo tra noi, devo dire che sono una bella coppia”.

Lo stesso Francesco Manfredi ha poi confessato di essere sempre stato protettivo nei confronti di mamma Nancy Brilli: “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi da lei, fin da quando ero bambino” ha raccontato in una intervista concessa tra le colonne del settimanale Gente.