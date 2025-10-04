Nancy Brilli parla della sua vita sentimentale e spiega il suo legame indissolubile col figlio Francesco: "Da me ha preso la testardaggine"

La vita sentimentale di Nancy Brilli è stata legata a diversi uomini, tra cui l’attore e collega Massimo Ghini, Roy De Vita e il figlio d’arte Luca Manfredi, da cui ha avuto un figlio: Francesco. Oggi il nome di Nancy Brilli resta costantemente sotto i riflettori del gossip, ma non c’è traccia di un nuovo compagno. In una recente intervista rilasciata di recente al settimanale Gente, l’attrice ha confermato di essere serenamente single. “Ho spasimanti, sì, ma sono sola. In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano”, ha detto Nancy Brilli.

L’attrice mastica amaro per l’atteggiamento di determinati uomini che, pur impegnati, approcciano altre donne. “Io lo trovo molto triste, non lo farei mai con una persona impegnata”, ha sottolineato la showgirl.

Nancy Brilli, il legame indissolubile con il figlio Francesco avuto da Luca Manfredi: “Cosa ha preso da me…”

Nancy Brilli, tuttavia, si consola con il figlio Francesco, oggi adulto. Francesco è nato dal matrimonio tra l’attrice e l’ex marito Luca Manfredi. Un figlio tanto voluto e che spesso la showgirl ha descritto come un vero e proprio miracolo. La gravidanza, infatti, fu faticosissima per Nancy Brilli, con tante ansie e preoccupazioni legate ad una malattia che avevano diagnosticato proprio durante la dolce attesa.

“Mi avevano detto che non c’era alcuna speranza. Mi avevano detto di non metterci il cuore, io invece ce l’ho messo…”, ha raccontato tempo fa in una intervista in tv. ” Lui è sempre l’amore della mamma. Io e Francesco ci vogliamo molto bene e poi da me ha preso la testardaggine…”, ha confessato divertita a Verissimo la Brilli.