Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ “Mamma? Grande, è stata pure un papà per me”

Torna questo weekend l’appuntamento con “Verissimo” e, come da copione, questa stagione il rotocalco condotto da Silvia Toffanin si sdoppia: nell’appuntamento in programma oggi pomeriggio, sabato 30 ottobre, nel salotto tv più famoso di Canale 5 sarà di scena Nancy Brilli, già in passato ospite della padrona di casa; e inevitabilmente i riflettori si accenderanno non solo sulla 57enne attrice romana e la sua professione, ma anche sui suoi amori e gli affetti famigliari, a partire dal figlio Francesco, avuto dalla relazione con Luca Manfredi, a sua volta erede dell’indimenticato Nino.

Nancy Brilli, la malattia: tumore dell'ovaio ed endometriosi/ "Addome ricucito dopo 8 interventi"

Ma chi è il bel Francesco Manfredi, cuore di mamma Nancy e oramai diventato grande, tanto che qualcuno prevede per lui una carriera nel mondo del cinema e della tv come gli illustri genitori e cotanto nonno? Nato nel 2000 appunto dalla relazione che Nancy Nicoletta Lina Ortensia ebbe con Luca Manfredi (convolati a giuste nozze tre anni prima), oggi il ragazzo ha 21 anni e vive in Inghilterra dove sta frequentando l’università: nonostante la lontananza, “Chicco” pare abbia un bellissimo rapporto con la Brilli, molto aperto e amicale. E questo nonostante la lontananza e le difficoltà di non avere più il figlio in giro per casa: lo stesso Francesco ha ammesso, durante un’intervista concesse al magazine “Gente”, che a mancargli di più sono le chiacchiere serali con la mamma, specie quando rincasava la sera tardi.

Massimo Ghini e Luca Manfredi ex mariti Nancy Brilli/ E Roy De Vita? "Delusa per..."

FRANCESCO MANFREDI, FIGLIO DI NANCY BRILLI: QUEL COGNOME CHE NON PESA AFFATTO…

“Quest’anno compie vent’anni, è ancora un bambino” aveva avuto modo di dire Nancy Brilli tempo fa a proposito del suo Francesco, rivelando che le faceva impressione il fatto che il figlio fosse diventato grande in così poco tempo. E per capire bene il rapporto che l’attrice capitolina ha con l’unico figlio avuto nel corso del suo secondo matrimonio (poi conclusosi nell’oramai lontano 2002), basti rileggere una importante dichiarazione di Francesco che è un doppio complimento anche a Nancy: “Mamma è grande per me, è stata anche un papà” ha detto candidamente, senza per questo voler sminuire la figura paterna. “Ho un ragazzo studioso che mi protegge: ci tenevo molto alla sua educazione e sono felice che sia sereno” ha detto di lui la donna.

Nancy Brilli, alla Mostra di Venezia non la fanno entrare/ "La chiave del cesso..."

E tra l’altro proprio la figura di papà Luca ricorre sovente nelle, a dire il vero poche, interviste che il figlio d’arte ha rilasciato nel corso degli ultimi anni. Il fatto di essere doppiamente figlio d’arte e portare un cognome così pesante non l’ha mai condizionato nelle scelte della sua vita e né, come nel caso di tanti altri suoi coetanei ‘figli di’ è mai stato per lui un problema o fonte di ostacoli. Prova ne sia il fatto che, almeno per adesso, ha scelto di non seguire pedissequamente le orme di mamma e papà, iscrivendosi all’università in Inghilterra facendo affidamento unicamente sulle proprie capacità e lontano da eventuali male lingue, che alle nostre latitudini abbondano. E il futuro? Ancora tutto da scrivere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA