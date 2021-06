Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ “Nipote di Nino? Non mi presento mai così”

Romano, classe 2000, Francesco Manfredi è il figlio di Nancy Brilli è del suo ex marito Luca Manfredi. I due si sono sposati civilmente nel 1997, mentre Francesco è nato tre anni dopo, precisamente il 13 febbraio. Luca è figlio d’arte (suo padre è il noto volto del cinema italiano Nino Manfredi), e così anche Francesco: da suo nonno e dai suoi genitori famosi ha ereditato molte cose, tra cui il fascino e soprattutto il talento. Attualmente, il 21enne vive in Inghilterra, dove frequenta l’università. Il rapporto con sua madre è molto disteso e amicale: “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto”, ha dichiarato tempo fa in un’intervista a Gente.

Francesco Manfredi: “Sono molto protettivo nei confronti di mia madre”

Mamma Nancy ricopre dunque un ruolo molto importante nella vita di Francesco. Ma suo padre non è da meno: il cognome Manfredi non ha mai rappresentato un ostacolo, per lui, soprattutto perché ha sempre evitato di presentarsi in maniera troppo formale. Per tutti era semplicemente ‘Francesco’: “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro ero e sono tutt’oggi solo Francesco”. Effettivamente, in tutti questi anni, Francesco è cresciuto piuttosto lontano dai riflettori. Quella a Gente è l’unica intervista di cui si ha notizia; nella stessa, il giovane parla a lungo anche del ruolo protettivo che ha nei confronti di sua madre. “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? Con chi? E lui chi è, che cosa fa?”.

Nancy Brilli su suo figlio Francesco Manfredi: “È un ragazzo studioso”

Lo stesso si può dire dell’atteggiamento di Nancy nei suoi confronti: oggi Francesco si trova all’estero, ma non per questo sua madre si è dimenticata di lui. Anzi: c’è da presumere che i due si sentano di frequente, visto il loro legame così stretto e al tempo stesso così aperto. In famiglia, Francesco è chiamato affettuosamente ‘Chicco’. Tutti lo conoscono come un ragazzo a posto e a modo, senza grilli per la testa: “Un ragazzo studioso, rispettoso, che mi protegge”, specifica Nancy Brilli. Francesco Manfredi, insomma, è il figlio ideale: “Ci tenevo moltissimo alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno”.

