Francesco Mango, chi è il marito di Viola Valentino/ Dopo il sì, zittisce il gossip sul presunto tradimento

Francesco Mango e Viola Valentino ospiti a Pomeriggio 5

Dopo essere diventati marito e moglie con una sobria cerimonia, Francesco Mango e Viola Valentino, oggi 14 novembre, sono tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. La coppia che è sempre stata, anche in passato, al centro del gossip, nel salotto di Barbara D’Urso è pronta a replicare alle ultime notizie che l’ha travolta. Dopo il fatidico sì, infatti, Francesco Mango è stato al centro di un gossip che lui stesso ha prontamente smentito. Proprio ai microfoni di Pomeriggio 5, infatti, Simona Caldarone ha svelato di avere una relazione da tre anni con Francesco Mango.

Dichiarazioni che lo stesso Mango ha smentito immediatamente: “Questo è il massimo della cattiveria, no comment! – ha scritto su Instagam – Specialmente in questo periodo delicato della mia vita dove da una parte sono ultra felice d’altra devo lottare con me stesso io dico ma perché? Comunque che dire ora devo riposare e ammortizzare sto schifo!”, ha concluso il marito di Viola Valentino, ma chi è davvero Francesco Mango?

Chi è Francesco Mango

Classe 1983, Francesco Mango vive da anni una relazione con Viola Valentino. Dopo anni di vita insieme, l’artista e il compagno sono convolati a nozze. Laureato in psicologia, Francesco si è trasferito a Milano e, proprio nel capoluogo lombardo, ha incontrato Viola Valentino che amava come artista. Prima di incontrare Viola Valentino, Mango ha avuto altre relazioni dalle quali sono nati anche due figli Francesco e Milena. Viola ha saputo in seguito della presenza di un secondo figlio nella vita di colui che, oggi, è suo marito. “Non le ho mai detto che ho un bambino per 7 anni. L’ho sempre saputo, lui abitava con la mamma. L’ho nascosto sempre!”, ha raccontato Mango a Barbara D’Urso in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Pomeriggio 5.

In seguito, la Valentina ha scoperto anche dell’esistenza di Milena e, su Instagram, l’artista ha scritto: “Scoprire che Francesco Mango abbia un altro figlio mi gratifica molto. Adesso è come se stessi con un’altra persona. Mi devo abituare, lo devo ammettere ma sono felicissima per lui”.











