Viola Valentino, chi è il marito Francesco Mango: il racconto della loro storia

Tra gli ospiti della puntata di questa sera mercoledì 6 novembre 2024 troveremo Viola Valentino, celebre cantante e attrice pronta a raccontare la sua vita, fatta di alti, bassi e colpi di scena. Da tempo l’artista è legata sentimentalmente al marito Francesco Magno, che in una vecchia intervista concessa a La volta buona, ha parlato della centralità della moglie nella sua vita: “Per me è una sorta di protezione, tra noi è un dare e ricevere, un cambiamento continuo”.

Serena Grandi, i flirt: da Adriano Panatta ad Agnelli e Sean Penn/ "C'è una cosa di cui mi sono pentita..."

Una storia che non è sempre stata immune ai colpi di scena quella tra Viola Valentino e Francesco Magno, visto che in passato l’ex modello ha parlato della sua bisessualità, inoltre è spuntato un presunto tradimento ai danni di Viola Valentino, che è poi stato smentito dal modello.

Viola Valentino e il retroscena su Francesco Mango: “Mio marito prende il reddito di cittadinanza”

In passato la cantante, accostata negli anni diverse volte a un ruolo da concorrente al Grande Fratello che ad oggi non è ancora mai arrivato, aveva svelato una curiosità sul marito Francesco Mango, che per un lasso di tempo avrebbe percepito il reddito di cittadinanza.

Malattia Serena Grandi, il racconto choc sul tumore al seno/ "La vita fa brutti scherzi"

In una intervista concessa nell’ex Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, Francesco Mango aveva chiarito la questione: “Sì, prendo il reddito di cittadinanza, l’ho preso per 18 mensilità e poi per le mie problematiche l’ho richiesto, io non faccio il produttore, non lo sono, punto!” si era sfogato nel programma guidato dalla presentatrice partenopea. A creare dibattito in diverse occasioni è stata anche la differenza di età tra Viola Valentino e Francesco Mango, con l’uomo più piccolo di oltre trent’anni e la questione ha spesso fatto storcere il naso ai più. Invece a distanza di anni il rapporto tra la cantante e il marito sembra proseguire senza troppi intoppi.

Genitori Massimo Ranieri, chi sono Giuseppina e Umberto/ "Mi hanno fatto crescere"