Francesco Mango chi è il marito di Viola Valentino/ L’ha tradita? Nuove rivelazioni su Simona Caldarone

Francesco Mango: biografia, carriera e vita privata

Francesco Mango e Viola Valentino saranno nuovamente ospiti di Pomeriggio 5, per parlare del loro matrimonio e del presunto tradimento da parte di lui. La coppia è, infatti, finita al centro del gossip per la differenza di età e una presunta relazione extra coniugale ai danni della cantante. Ma chi è il consorte della nota cantante, più giovane di lei di 34 anni?

Francesco Mango è nato nel 1983, ed è Laureato in Psicologia. Trasferitosi a Milano ha conosciuto Viola Valentino con la quale ha intrapreso una lunga relazione. La coppia è poi convolata a nozze il 27 ottobre, in un paesino vicino a Pavia, con una cerimonia molto sobria. A Barbara D’Urso, il marito dell’artista ha rivelato di avere già un figlio da un’altra donna: “Non le ho mai detto che ho un bambino per 7 anni. L’ho sempre saputo, lui abitava con la mamma. L’ho nascosto sempre!”

Francesco Mango è finito al centro di un ciclone mediatico a causa di un presunto tradimento a sua moglie Viola Valentino. La sua amante, presunta tale, Simona Caldarone ha svelato nel salotto di Pomeriggio 5 di avere una relazione con lui da tre anni.

Se in un primo momento Francesco Mango ha smentito le dichiarazioni della donna, successivamente è stato tutto confermato dalla stessa Viola Valentino. A Barbara D’Urso, la cantante rivela: “Sono 10 anni che vivo con quest’uomo, che lo rispetto e mi rispetta, ha avuto un colpo di testa e io l’ho anche perdonato. Lui non ama quella donna, a me non frega un cavolo di quello che dice lei perché lui fa con me le stesse cose che faceva con lei se non di più.” Secondo l’artista il marito avrebbe avuto una semplice sbandata che lei sembra accettare.

