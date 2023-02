Francesco Mango choc: “Mi hanno minacciato e tirato contro le uova”/ “Io un mese a letto per depressione”

Francesco Mango, nuove rivelazioni choc a Pomeriggio 5

Francesco Mango torna ospite di Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dell’8 febbraio 2023 e fa nuove rivelazioni scottanti. Il marito di Viola Valentino è finito al centro delle polemiche per la questione reddito di cittadinanza, che oggi non percepisce più, oltre che per aver rivelato pubblicamente di soffrire di bipolarismo. Rivelazione, quest’ultima, che gli è costata tanto, come lui stesso ha ribadito in studio.

“Sono stato un mese a letto per depressione, mi sono rimasti cinque amici dopo averlo rivelato, contati!” ha esordito Mango a Pomeriggio 5, chiedendo di smetterla di parlare del reddito di cittadinanza “perché mi hanno minacciato. Mi hanno tirato della uova addosso, contro la finestra, mi hanno urlato contro ‘brutto ladro’. Mi hanno massacrato!” tuona in studio.

Francesco Mango annuncia: “Devo svelare un altro segreto”

Nonostante le proteste di Francesco Mango, l’attenzione si sposta proprio sulla questione reddito anche perché, come fa notare la D’Urso, è stata proprio lanciata per la prima volta a Pomeriggio 5. La conduttrice cerca allora di indagare sui trascorsi lavorativi del marito della Valentino che, tra il vago e il concreto, rivela: “Prima della pandemia facevo il barista, poi sono scappato di casa per un problemino. Mi aiutava mia mamma economicamente…” Ha però preferito non andare oltre, concludendo con un ultimo misterioso annuncio: “Devo dire un altro segreto importante, ho paura poi di rimanere solo se dico anche questa cosa. Voglio dirla a Vladimir Luxuria la prossima volta che verrò!”

