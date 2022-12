Francesco Mango choc: “Non dormo da una settimana perché ricevo minacce”/ “Il reddito? Non lo ricevo più”

Francesco Mango choc a Pomeriggio 5: “Da una settimana non dormo, ricevo ogni genere di minaccia”

Ospite a Pomeriggio 5, Francesco Mango racconta in diretta qual è la malattia che lo affligge e che, secondo le dichiarazioni fatte alcune settimane fa, gli impedirebbero di lavorare. In video appare stanco e, prima di annunciare qual è la sua patologia, ammette di non aver vissuto giorni facili e ne spiega il motivo: “È una settimana che non dormo perché ricevo ogni singolo giorno minacce di tutti i generi, molto gravi. Poi informerò la produzione e farò leggere il tutto”.

Inizialmente non chiarisce da cosa sarebbero scaturite queste minacce ricevute sui social, poi però, tra commenti confusi e monosillabi, fa intendere che siano scaturiti dalla questione del reddito di cittadinanza percepito in questi mesi.

Francesco Mango: “Il reddito di cittadinanza? Non ricevo più niente”

È a questo punto che Francesco Mango fa una rivelazione: con documenti alla mano, che mostra a Pomeriggio 5, spiega che il reddito di cittadinanza gli è stato congelato. “Non ricevo più niente. – ha annunciato con amarezza – È una cosa che mi spetta ma adesso è finito.” Barbara D’Urso e i suoi ospiti in studio cercano di comprende se sia stato lui a rinunciare al reddito per una mossa di coscienza o se gli sia stato bloccato dagli organi addetti. Lui non chiarisce ma sembra far intendere di essere stato lui stesso a rinunciarvi perché “Ho ricevuto talmente tante minacce che non ce la faccio ad affrontare tutto questo”. Rimangono tuttavia in sospeso molti interrogativi che Barbara D’Urso cercherà di chiarire alla prossima occasione.

