Francesco Mango conferma: “Prendo il reddito di cittadinanza”/ “È umiliante, non lavoro e ho problemi”

Francesco Mango ha deciso di rompere il silenzio sulla sua attuale situazione finanziaria dopo lo scoop lanciato da Patrizia Groppelli, secondo cui l’uomo percepirebbe il reddito di cittadinanza. Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 novembre, Mango conferma l’indiscrezione.

“Si, prendo il reddito di cittadinanza. – ammette, e spiega – L’ho preso per 18 mensilità e poi per le mie problematiche l’ho richiesto.” Smentisce dunque ciò che la moglie Viola Valentino aveva dichiarato in diretta su Canale 5: “Io non faccio il produttore, non lo sono, punto! Non è però bella l’umiliazione, perché io lo volevo tenere per me. – e spiega che con questo denaro paga le sue cure – Io non lavoro. Se io richiedo un aiuto è perché ho delle problematiche… Viola non lo sapeva… A me serve per pagare le mie cure.”

“Io a mia moglie non ho mai detto niente. Lei non sa che prendo un aiuto dallo stato e che sto in difficoltà”, ribadisce Francesco Mango a Pomeriggio 5 di fronte ai presenti alquanto increduli che la moglie non sappia cose così importanti. Tonon, infatti, interviene per dare la sua visione dei fatti: Viola avrebbe mentito solo per non mettere in piazza un’altra questione discutibile dopo quella del tradimento subito.

In collegamento c’è d’altronde anche Simona Caldarone, l’amante di Francesco Mango che svela ulteriori altarini: “Io ti ho anche proposto di collaborare con me ma tu mi hai detto che Viola non vuole. – ha detto a Mango – Sei tu che preferisci questa soluzione e non è giusto che Viola dica le bugie per te. La verità è che non c’è niente di sano nel vostro rapporto!”

