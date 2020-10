FRANCESCO MANGO/ Fidanzato Viola Valentino: “Non è vero che l’ho tradita!”

Francesco Mango, (ex) fidanzato di Viola Valentino, torna come ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. A tenere banco è ancora una volta la storia del “presunto” tradimento ai danni della cantante da parte del ragazzo, trent’anni più giovane di lei, con una donna di nome Simona Caldarone, che sempre dalla D’Urso si è presentata come “la sua amante. Una versione, questa, contestata da Francesco Mango, che una settimana fa, sempre negli studi di Domenica Live, si era difeso: “Quella donna è la mia dentista, l’ho conosciuta a maggio, l’ho vista dieci volte. È Viola la donna che amo. Io mi sono sentito trascurato da lei. Non la vedevo mai, usciva con la sua band, stava sempre al telefono con la sua sciamana. Ma io non mi sono fidanzato, Simona è bugiarda, ha detto un sacco di balle. In quel periodo io e Viola non stavamo insieme, io sono andato a Roma, e quando uno è solo può fare quello che vuole“.

FRANCESCO MANGO OSPITE DI BARBARA D’URSO

Interrogato da Barbara D’Urso sulla sua relazione con Simona, Francesco Mango ha denunciato una disparità di trattamento da parte di Viola Valentino: “A Simona all’inizio volevo bene come una cugina. Io amo Viola. Le donne le conosco bene, sono un esperto. Anni fa Viola ha perdonato l’ex marito che le aveva detto che era “inciampato”, io invece non sono stato perdonato“. La conduttrice, però, nel corso dell’ultimo appuntamento su Canale 5 lo ha incalzato: “Ci sono stati baci? Siete stati a letto?”. Quasi indignata la risposta di Mango:”Ma che andati a letto? No!“. Eppure Carmelita lascia intendere che vi siano prove abbastanza compromettenti a sostegno di questa tesi. Francesco Mango, però, non sembra temere nulla e anzi si dice pronto a confrontarsi davanti a tutti con la sua Viola Valentino perché, lo ribadisce una volta di più rispetto ad ogni accusa, “è lei che amo“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA