Francesco Mango fidanzato Viola Valentino/ “Simona Calderone? A caccia di pubblicità”

Tra Francesco Mango e Viola Valentino non è ancora tornato il sereno. Dopo l’intervista di qualche settimana fa a Domenica Live, la loro relazione finirà nuovamente sotto i riflettori del programma di Barbara D’Urso. Non si sono spente ancora le voci riguardanti il presunto tradimento con Simona Calderone, che lo accusa di aver avuto una relazione con lei mentre era legato all’ex moglie di Riccardo Fogli. Le ombre sul loro rapporto turbolento comunque sono tante. In principio fu la paparazzata con una donna che si chiama Sara, vicenda che si è sgonfiata dopo che è emerso che era semplicemente uno scoop da dare in pasto ai giornali di gossip. Poi però è emerso il rapporto misterioso con un’altra donna misteriosa, Simona, che lo ha attaccato pubblicamente a Domenica Live. Non è neppure trascurabile la vicenda delle presunte avance a Ivan Cattaneo. Sono tante, dunque, le cose da chiarire nello studio di Barbara D’Urso, che oggi avrà l’occasione di fare chiarezza sul vero rapporto che unisce Francesco Mango a Viola Valentino.

FRANCESCO MANGO E IL PRESUNTO TRADIMENTO CON SIMONA

Simona Calderone, la presunta amante di Francesco Mango, si era presentata nello studio di Domenica Live con uno spazzolino, dei medicinali in una bustina e quattro denti pronti per essere installati. Queste, secondo la donna, le prove della sua relazione con il compagno di Viola Valentino. La donna a Domenica Live ha raccontato che si sono conosciuti alla fine di aprile di un anno e mezzo fa e che hanno trascorso tutto il mese di maggio a casa di lei. «Poi Viola ha scoperto tutto ed è successo il pandemonio». Il dibattito in studio si è fatto subito caldo, con Simona pronta a raccontare dettagli della loro relazione. «Tu hai preso posizione solo perché io sono venuta qui, altrimenti saresti andato avanti», ha tuonato Simona, la quale sostiene che la paparazzata con la ragazza mora sia stata organizzata proprio per allontanarli, in quanto Viola Valentino era preoccupata della loro storia. E accusa l’ex moglie di Riccardo Fogli di averla ricattata: «Diceva che sarebbe venuta da te, Barbara, con le nostre foto, per rovinarci. Lei mi chiamava, mi parlava malissimo di te Francesco. Viola ama Riccardo Fogli. lo sa tutta Italia. Le piacerà il ragazzo giovane accanto, ma ama Fogli». Lui invece si difende spiegando che Simona è a caccia di pubblicità.



