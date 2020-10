Francesco Mango ha tradito Viola Valentino?/ I baci con Sara organizzati, e Serena?

FRANCESCO MANGO HA TRADITO VIOLA VALENTINO?

Chi è Francesco Mango? Il giovane fidanzato di Viola Valentino o, almeno, lo era, e chi ha seguito le ultime chicche di gossip in tv sa bene il perché il passato potrebbe essere d’obbligo in questo caso. A Domenica Live il giovane compagno dell’ex di Riccardo Fogli finalmente aprirà il vaso di Pandora della sua vita privata che, a sentire alcune donne spesso ospiti in tv in questi ultimi giorni, è molto movimentata. Già in passato, Viola Valentino ha scoperto che il suo Francesco Mango nascondeva un figlio, ma adesso sembra che stia nascondendo una storia d’amore parallela o, addirittura, due. Dopo aver sentito le varie campane nei giorni scorsi a Pomeriggio5, quella di Viola Valentino compresa, finalmente toccherà a lui dire la sua confrontandosi con le sue “accusatrici” al fianco della cantante.

I BACI TRA FRANCESCO MANGO E SARA POTREBBERO ESSERE ORGANIZZATI?

I due avrebbero dovuto sposarsi proprio a dicembre, c’era già la data ufficiale, ma sembra che dopo quindici anni qualcosa si sia rotto. Dopo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono Francesco Mango e la bella trentenne Sara, modella e sexy influencer, è scoppiata la bomba quando lei si è presentata proprio da Barbara d’Urso (con tanto di presunti messaggi e chat) per ribadire il concetto che il giovane compagno di Viola Valentino in realtà è anche il suo fidanzato. L’incontro sarebbe avvenuto durante una kermesse canora a cui ha preso parte la cantante e le cui redini erano affidate proprio a Sara, alla conduzione dell’evento. Secondo il racconto della Valentino, ormai da qualche mese, circa dieci, Francesco Mango ha cambiato il suo atteggiamento, era silenzioso ma forse non solo per Sara. Qualche giorno fa a Pomeriggio5 si è presentata una donna bionda, tale Simona, pronta a dimostrare che Francesco è fidanzato anche con lei e da molti mesi ormai. Alex Fiumara presente in studio a Pomeriggio5 ha comunque lanciato la bomba dicendo che da tecnico, guardando le foto del bacio con Sara, è sicuro che sia un servizio posato e non rubato, che ci sia un accordo tra i protagonisti?



