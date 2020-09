FRANCESCO MANGO HA TRADITO VIOLA VALENTINO?/ “Scoperto dai giornali, da un anno…”

Francesco Mango ha davvero tradito Viola Valentino, dopo 15 anni d’amore, con Sara, una ragazza di trent’anni conosciuta durante una serata musicale di Viola? La ragazza era la conduttrice di uno spettacolo a cui ha partecipato la Valentino. A quella serata era anche presente Francesco, aspettando la fidanzata dietro le quinte. tutto sarebbe accaduto circa un anno fa come ha confessato la Valentino a Pomeriggio 5. “Quando feci quello spettacolo, con altri artisti, qualcuno per sbaglio, mise un top nella mia borsa. Arrivai a casa e vidi questo top che non era mio quindi ho detto che secondo me era di Sara, di questa ragazza che per me è una sconosciuta. Chiesi a Francesco di riportarglielo e credo che lì sia nato tutto”, spiega Viola Valentino a Barbara D’Urso. La cantante, poi, spiega di aver scoperto tutto dai giornali: “Ho ricevuto una telefonata e mi è stato detto che sul giornale c’erano queste foto”, ha annunciato ancora la Valentino. “All’inizio ha negato, poi l’ho mandato a quel paese. Aveva questa tresca da un annetto”, ha concluso la cantante (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCO MANGO BACIA UN’ALTRA DONNA

Francesco Mango ha tradito Viola Valentino? La cantante racconta tutta la verità a Pomeriggio 5. Ospite della puntata della trasmissione di canale 5 del 14 settembre, condotta da Barbara D’Urso, Viola Valentino è pronta a commentare le foto in cui il fidanzato bacia un’altra donna. Viola Valentino e Francesco Mango stanno insieme da tantissimi anni e, nonostante la differenza d’età tra i due (lui è più giovane di 30 anni ndr), sembravano vivere un amore da favola. La coppia si è sempre mostrata serena, felice, innamorata e molto complice, ma le foto pubblicate da un settimanale in cui Francesco Mango passeggia con una ragazza che poi bacia sulle labbra, hanno scatenato i rumors sulla storia d’amore. Cosa sta accadendo tra i due? Francesco Mango ha davvero baciato un’altra donna?

VIOLA VALENTINO, TUTTA LA VERITA’ SUL FIDANZATO FRANCESCO MANGO

Viola Valentino ha ricordato l’appuntamento odierno con Pomeriggio 5 sui social. Nel salotto della trasmissione di canale 5, la cantante è pronta a svelare sulle foto del fidanzato in compagnia di un’altra donna che hanno rapidamente fatto il giro del web. Cosa racconterà? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della seconda parte della puntata dedicata al gossip. Solo poche settimane fa, la cantante, su Instagram, aveva condiviso la sua preoccupazione per le condizioni del fidanzato Francesco, colpito da un malore senza, tuttavia, svelare i dettagli. “Sono state giornate e nottate tremende dopo il malore di Francesco, vederlo la notte lamentersi per ore è stato straziante, la vita è stata crudele con lui!!! e non si meritava questo sgambetto dalla natura..”. Cosa sarà accaduto nel frattempo? Lo scopriremo tra poco.



