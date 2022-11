Francesco Mango ha tradito Viola Valentino?/ Lui nega: “Solo cattiveria”, D’Urso allarma “Lei troppo magra”

Francesco Mango ha tradito Viola Valentino? La replica alle rivelazioni di Simona Caldarone

La scorsa settimana Barbara D’Urso ospitava a Pomeriggio 5 Viola Valentino e il compagno Francesco Mango che annunciavano in diretta di essere diventati marito e moglie. Pochi giorni dopo proprio nel talk show di Canale 5 la D’Urso intervistava la presunta amante di Francesco Mango, la signora Simona Caldarone. Quest’ultima ha ammesso di avere con Francesco una relazione da anni e che Viola è al corrente di tutto.

Simona Caldarone: "Sono la compagna di Francesco Mango"/ "Insieme da tre anni, Viola Valentino sa tutto"

Di fronte a queste dichiarazioni Francesco Mango non è rimasto in silenzio e ha affidato ad un post su Instagram la sua replica alle accuse di Simona. “Questo è il massimo della cattiveria, no comment! – ha scritto – Specialmente in questo periodo delicato della mia vita dove da una parte sono ultra felice d’altra devo lottare con me stesso io dico ma perché? Comunque che dire ora devo riposare e ammortizzare sto schifo!”

Karina Cascella invoca il trash tv, appello a Barbara D'Urso/ "Serve leggerezza..."

Barbara D’Urso preoccupata per Viola Valentino: “L’ho vista troppo magra”

Francesco Mango dunque sembra negare tutte le dichiarazioni fatte da Simona Caldarone a Pomeriggio 5, dal tradimento al fatto che anche sua moglie Viola Valentino sia a conoscenza di questo. In studio, nella puntata dell’11 novembre, gli ospiti della D’Urso dicono la loro sulla vicenda e c’è chi come il giornalista Francesco Fredella avanza sospetti sulla presunta amante. “Non è che lei vuole un po’ di pubblicità? Quando nascono storie reali poi spuntano fidanzate o amanti presunte.”, dichiara lo speaker di Rtl 102.5.

Viola Valentino e Francesco Mango si sono sposati/ "Come pegno d'amore le ho regalato due capre"

Anche Barbara D’Urso dice la sua, ammettendo di aver trovato Viola Valentino troppo magra durante l’incontro della scorsa settimana e, per questo, di essere preoccupata per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Mango (@francesco_mango_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA