Francesco Mango, marito Viola Valentino: chi è?/ Il promoter romano ha 34 anni in meno della moglie

Francesco Mango è il marito di Viola Valentino, nota cantante ed ex modella. Si tratta del secondo marito dell’artista, dopo il lungo matrimonio, durato più di 20 anni (21 per l’esattezza) con Riccardo Fogli dei Pooh. Mango e Valentino sono convolati a nozze nel 2022 dopo un fidanzamento di 9 anni. I due si sono infatti fidanzati nel 2013, poi il 27 ottobre di due anni fa hanno celebrato la loro unione. Ma chi è Francesco Mango? Nato a Roma il 29 marzo del 1983 è un promoter italiano che si occupa principalmente di musica.

E’ stato il produttore di alcuni album incisi dalla compagna, ma in carriera ha fatto anche il modello e il conduttore. 41 anni appena compiuti, Francesco Mango ha quindi ben 34 anni di differenza rispetto a Viola Valentino, che invece ne ha 75, ma come si suol dire, al cuor non si comanda, e i due si sono trovati, innamorati e sposati al di là della carta d’identità. Un amore che è andato quindi oltre i pregiudizi, nonché le critiche della gente e dell’opinione pubblica, che spesso e volentieri non vede di buon occhio le coppie dove l’età è troppo differente, che sia lei la più anziana dei due, o lui.

FRANCESCO MANGO, MARITO VIOLA VALENTINO: IL REDDITO DI CITTADINANZA E LE ACCUSE DI INFEDELTÀ

Spesso e volentieri, soprattutto prima del matrimonio e nelle fasi delle nozze, Viola Valentino e Francesco Mango sono stati ospiti delle trasmissioni tv, a cominciare dagli ex “salotti” di Barbara D’Urso, e durante un’ospitata proprio di Pomeriggio 5 Mango aveva spiegato di essere un percettore del Reddito di Cittadinanza, vicenda che era stata confermata anche dalla moglie.

«Sì, prendo il reddito di cittadinanza – aveva detto in quell’occasione il promoter – l’ho preso per 18 mensilità e poi per le mie problematiche l’ho richiesto». Francesco Mango, sempre durante un’ospitata dalla D’Urso, aveva spiegato di essere bisessuale, provando quindi attrazione verso donne e uomini, e che per questo venne cacciato di casa dalla madre. Era inoltre emerso un presunto tradimento dello stesso Mango nei confronti di Viola Valentino; a confessarlo era stata tale Simona Calderone, odontoiatra che aveva svelato di essere stata l’amante per quasi due anni di Francesco: quest’ultimo aveva confermato la relazione negando però di aver tradito la moglie.

Viola Valentino, chi è la cantante/ Il matrimonio finito con Riccardo Foglio, lui: "Mi cacciò di casa"

