“Francesco Mango prende reddito di cittadinanza”/ Bomba sul marito di Viola Valentino

“Francesco Mango, marito di Viola Valentino, oltre a farsi mantenere, prende anche il reddito di cittadinanza nonostante lavori come produttore discografico”. A lanciare la bomba è stata la giornalista Patrizia Groppelli in un video pubblicato su Instagram e ripreso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5. “Glielo dite voi che con la nuova manovra di Governo il sussidio sarà abolito per i fannulloni e per quelli abili al lavoro? Che vergogna! A 40 anni in Lombardia il lavoro si trova”, ha affermato.

Viola Valentino, da parte sua, è rimasta sbigottita, ma ha continuato a difendere il marito: “Anzitutto, non mantengo nessuno e, comunque, non sono a conoscenza di questa cosa”, ha risposto la cantante in collegamento da casa. A non replicare è stato invece il diretto interessato, che non ha potuto partecipare alla trasmissione poiché ammalato. Pare, tuttavia, che dopo la rivelazione, Francesco Mango abbia bloccato sui social network Patrizia Groppelli.

“Francesco Mango prende reddito di cittadinanza”. Fake news o verità?

Non è dato sapere se la bomba secondo cui Francesco Mango, marito di Viola Valentino, prende il reddito di cittadinanza sia una fake news oppure la verità. La giornalista Patrizia Groppelli non sembra avere dubbi. A incalzare sulla questione ci ha pensato anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “L’ultima volta che ho parlato con Mango, lui mi aveva detto che collaborava con te come produttore. Lui è un tuo produttore?”, ha chiesto alla cantante. “Certo”, ha risposto lei.

A quel punto, tra lo stupore generale, l’opinionista è andato avanti nel puntare il dito. “Come mai se ha un lavoro percepisce il reddito di cittadinanza? E’ una risposta stravagante la tua che non sai niente a riguardo perché di solito uno è a conoscenza dei fatti di famiglia”. Lei, tuttavia, ha ribadito di non essere a conoscenza della questione. “Potrebbe essere oppure no”, ha concluso.

