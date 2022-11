Francesco Mango violento con Viola Valentino? Sospetti a Pomeriggio 5/ D’Urso: “Ci sono cose che non tornano”

Viola Valentino dimagrita e “con gli occhi tristi” allarma Barbara D’Urso e gli opinionisti di Pomeriggio 5: sospetti su Francesco Mango

L’evidente dimagrimento di Viola Valentino e il fatto che i suoi occhi siano non certi quelli di una donna felice e appena convolata a nozze con l’uomo che ama continuano ad allarmare Barbara D’Urso e non solo. Viola Valentino è oggi tornata ospite a Pomeriggio 5 insieme al neo marito Francesco Mango per chiarire la questione tradimento. In collegamento Vladimir Luxuria ne ha però approfittato per approfondire questa tristezza che traspare dagli occhi della cantante, cercando di capire se tutto questo – dimagrimento compreso – possa essere associato proprio a Francesco Mango.

FRANCESCO MANGO, MARITO DI VIOLA VALENTINO/ "È un periodo difficile per me, sto male e lei mi assiste"

“Viola stai bene? – ha allora esordito Vladimir – Perché sei molto magra… prendi il cuore in mano e dicci se stai bene! Molte persone non sono venute al vostro matrimonio perché non ci credono…” Viola ha però tranquillizzato tutti, dichiarando: “Io sto bene, certamente questi 2-3 anni di buio, lavorativamente parlando, non sono stati facili. Vedrete che poi ingrasserò anche se così non mi dispiaccio… Nulla però riguarda i sentimenti. Con lui sono serena“

Viola Valentino: "Francesco Mango mi ha tradita ma non ama Simona"/ "Solo una sbandata, sono io la moglie"

Francesco Mango, comportamenti scorretti con Viola Valentino? Lei nega, ma i sospetti non si placano a Pomeriggio 5

Luxuria ha però insistito, arrivando pian piano alla domanda più delicata ma focale della situazione: “Lui ti rispetta?” “Sì, in questa situazione certo non mi ha rispettata”, ha replicato la Valentino riferendosi al tradimento di lui. “Litigate tra di voi Viola?” ha continuato Vladimir, “Sì, come tutte le coppie”, ha insistito la Valentino. Così si è arrivati alla domanda fatidica: “Litigate solo verbalmente?” ha chiesto con tono serio l’opinionista, trovandosi di fronte alla negazione della cantante: “Questo è indurre le persone a pensare che ci siano le mani di mezzo, non è così!”

Francesco Mango ha tradito Viola Valentino?/ Lui nega: "Solo cattiveria", D'Urso allarma "Lei troppo magra"

Anche Barbara D’Urso ha però rivelato di essere preoccupata per la Valentino e, dopo averle richiesto se è davvero serena come dice, ha ammesso in merito all’intera vicenda col marito e amante: “Ci sono delle cose che non mi tornano, c’è qualcosa che non capisco”. L’ultima bomba sul caso l’ha però lanciata Patrizia Groppelli che, rivolgendosi a Francesco Mango, ha dichiarato: “Ho ricevuto messaggi molto molto pesanti sul tuo conto anche molto pesanti e da persone veritiere, che raccontano cose totalmente diverse da quella faccia da angelo che tu cerchi di far vedere e fai impietosire dicendo che adesso hai problemi di salute!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA