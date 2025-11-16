Chi è Francesco Mariottini, ballerino professionista che ha spiccato il volo dopo l’esperienza ad Amici: il fidanzato Chris e il coming out.

Ne è passato di tempo da quella fortunata settima edizione di Amici di Maria De Filippi; lì parte l’ascesa di Francesco Mariottini che prima tra i banchi del talent e poi sui palcoscenici di tutto il mondo ha fortificato e celebrato il suo sogno di vivere di danza. Classe 1985 e originario di Jesi, ha dedicato la sua intera vita al ballo e al sogno di costruire il proprio futuro partendo proprio da quella piacevole ossessione artistica. Oggi può dire di avercela fatta; ha collaborato con i coreografi più prestigiosi del settore, vissuto da protagonista spettacoli in giro per il mondo e da diversi anni vive momenti placidi anche nel privato al fianco del fidanzato Chris Philippo.

Il premio della critica ad Amici è stato una sorta di benedizione per Francesco Mariottini; non vinse la settima edizione del programma ma il suo talento aveva già fatto breccia nel settore. Prima allo Stuttgart Ballet, poi il ruolo di ballerino professionista proprio nella scuola più seguita d’Italia; più di recente si è messo in evidenza in diverse esperienze da solista come nel caso de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’.

Chris Philippo, fidanzato di Francesco Mariottini: “Un amico, un amante, un’anima che migliora la mia vita…”

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Francesco Mariottini? L’ex volto di Amici ha fatto coming out circa 2 anni fa, di fatto presentando agli appassionati anche il suo attuale fidanzato: Chris Philippo. Una dedica speciale, un messaggio di auguri che ha presto destato la commozione dei fan: “Alla persona che ne è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni, alle avventure condivise…”. Parole al miele e significative; testimonianza di una splendida storia d’amore: “Un amico, amante, fratello, un’anima che ogni giorno rende la mia vita migliore”. Oltre alla dedica il ballerino ha sempre preservato la sua sfera privata, evitando le ingerenze di gossip al fine di vivere – come giusto che sia – con spensieratezza e tranquillità la sua vita al fianco del fidanzato Chris Philippo.