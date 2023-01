Francesco Mariottini, chi é il giudice ad Amici 22/ Il ritorno é un nuovo ruolo tv

Francesco Mariottini torna ad Amici, per il ruolo di giudice nel ballo di Amici 22

Francesco Mariottini torna ad Amici di Maria De Filippi, in un ruolo tv del tutto inedito. Così come anticipano gli spoiler TV forniti da Amici news e Superguida TV rispetto alla puntata di Amici 22 datata 22 gennaio 2023, l’ex Amici torna al talent come giudice della gara di ballo, al fianco dei giudici ed esperti di danza Virna Toppi e Riccardo Cocchi.

Il ballerino ed esperto di danza, di 37 anni, prendeva parte al talent di Maria De Filippi come concorrente nel 2007/2008, occasione in cui si rendeva popolare raggiungendo il successo in TV con i consensi di pubblico e critica della danza.

Chi é Francesco Mariottini

A undici anni, Francesco avvia i corsi di danza moderna nella sua città. Nel 2000 gli viene conferita una borsa di studio che lo conduce a Firenze presso la scuola del balletto di Toscana e Opus Ballet. Dopo l’esperienza maturata in diversi corpi di ballo e danzando come solista, nel 2007/2008 quindi prende parte ad “Amici di Maria de Filippi”. Dopodiché vola come personaggio di fama TV e diventa professionista al musical “Io Ballo”. Al contempo insieme a Marina Tofi e Alessandra Tognoloni prende assume la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio. Da Gennaio 2010 prende parte del cast dei ballerini professionisti della trasmissione “Amici di Maria de Filippi”.

La carriera per Francesco Mariottini, ospite ad Amici 22, diventa quindi costellata di tanti traguardi e successi. A Ottobre 2010 prende parte, come attore, ad una puntata della fiction Ho sposato uno sbirro 2, mentre per il grande schermo recita in Dance for Life. Avvia una collaborazione con le fururistiche compagnie italiane “Emox Balletto” di Beatrice Paoleschi e “MM Contemporary Dance Company” di Michele Merola. A settembre del 2015 entra a far parte della compagnia tedesca “Stadttheater Giessen – Tanzcompagnie” come solista e poi inizia a lavorare con la compagnia del “Balletto di Monte-Carlo” diretto dal coreografo-direttore Jean-Christophe Maillot sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa Carolina di Hannover. L’ex allievo e neo giudice di Amici 22 passa al centro del gossip anche per il trascorso in amore con con la ballerina Alessandra Tognoloni, sua ex fidanzata. Al momento il giudice di Amici 22 alla gara di ballo domenicale della puntata del 22 gennaio 2023 del talent si riserva della facoltà di non rendere note le evoluzioni del suo profilo privato, e non perviene quindi se sia single o fidanzato..

