L’arte della lirica, la passione per la musica, l’amore per la moglie soprano Serena Gamberoni. La vita di Francesco Meli, star della lirica, è alquanto intensa e con una marcata impronta musicale. La musica, infatti, si respira in ogni dove per il tenore e la sua dolce metà. Meli e la sua compagna vivono a Genova da diversi anni, assieme ai loro tre figli a cui sono entrambi profondamente legati. Ad unire la coppia, l’amore per il bel canto, indubbiamente, ma anche un’affinità che va oltre la musica.

Tanti gli interessi e le passioni comuni, come quella per gli amici a quattro zampe. Il mondo della musica lirica li ha portati a calcare i palcoscenici più importanti, collezionando grandi successi. Francesco Meli è infatti uno dei tenori italiani più apprezzati a livello mondiale, con un repertorio belcantistico e verdiano.

Francesco Meli, la carriera del soprano e l’importanza della famiglia: uniti e complici

Tra le opere principali a cui ha partecipato nel corso della sua carriera Rigoletto (nel ruolo del Duca di Mantova), La Traviata (nel ruolo di Alfredo Germont), Don Carlo (nel ruolo del protagonista) Macbeth (Macduff) e Aida (Radamès). Pur avendo una vita professionale molto impegnativa, Francesco Meli non dimentica la famiglia e grazie a Serena ha trovato un equilibrio perfetto.

“Ne sono orgogliosa per noi, per lui, per i bambini”, aveva detto in una intervista a proposito dei tanti impegni lavorativi di entrambi. Curiosità che riguarda entrambi e a cui accennavamo precedentemente, l’amore per gli animali. Spesso hanno parlato del loro gatto “Harley”, che si è integrato perfettamente in famiglia e che porta gioia e amore nella vita di tutti i giorni.

