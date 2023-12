Francesco Meli è Don Carlo alla Prima della Scala 2023/ “Ruolo lungo e complicato, Verdi chiede tanto”

Francesco Meli pronto per la Prima della Scala 2023: “Partecipo per la sesta volta“

Domani, 7 dicembre 2023, va in scena l’attesissima Prima della Scala di Milano, un appuntamento che si rinnova ogni anno nel periodo pre-natalizio. Ad aprire le danze quest’anno e ad inaugurare la stagione lirica del Teatro è il Don Carlo di Giuseppe Verdi. Ad interpretare il protagonista è Francesco Meli, tenore genovese classe 1980, che ad un passo dal debutto ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. “Partecipo per la sesta volta all’inaugurazione della stagione scaligera“, racconta.

Mario Biondi: “Sarò padre per la decima volta”/ “Sogno di collaborare con Stevie Wonder”

“L’emozione è tanta, ma lavorare con amici come Anna Netrebko, Luca Salsi e tanti altri cantanti e tecnici – in una squadra capitanata da Riccardo Chailly – mitiga la tensione“, ammette. Il celebre Teatro milanese rappresenta ormai una comfort zone per il tenore, sebbene la Prima rappresenti sempre un appuntamento di risonanza, anche televisiva: “Alla Scala mi sento in famiglia, ma la consapevolezza che una minima imperfezione la faccio in tv, davanti a milioni di persone, mi tiene all’erta. Mi consolo pensando che per me Don Carlo non è una novità. L’ho cantato tempo fa alla Scala e l’anno scorso a Firenze“.

Simona Molinari: "Sanremo 2013? Cincotti non aveva capito che fosse una gara"/ "Anita la mia opera d'arte"

Francesco Meli: “La musica fa parte della mia vita da sempre“

Francesco Meli, nel corso dell’intervista al settimanale, parla anche del ruolo di Don Carlo che riveste in questa speciale opera lirica: “Il ruolo è lungo e complicato, ma bellissimo. Certo, Verdi chiede tanto, la scrittura è complessa e prevede molti acuti da eroe romantico“.

La passione per la musica è stata ereditata sin da bambino: “La musica fa parte della mia vita da sempre. Mio padre cantava accompagnandosi con la chitarra. Il nonno paterno suonava più strumenti e cantava un po’ di tutto, dalle canzoni di Claudio Villa alle romanze. Mia madre ha ritrovato una registrazione casalinga di una sua esibizione. Era già anziano e la registrazione è pessima, ma qualcosa del suo talento trapela. Nella leggenda della nostra famiglia c’è pure un bisnonno che cantava romanze nei palazzi di Firenze con discreto successo. Credo di avere avuto il dono della voce come eredità“.

Peter Gabriel: "Nei Genesis ero quello che rompeva le scatole"/ "A Sanremo nell'83 rischiai di farmi male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA