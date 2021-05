Francesco Menegatti, figlio Carla Fracci/ “Mamma mi ha insegnato la generosità e…”

Francesco Menegatti è commosso a Oggi è un altro giorno mentre ricorda l’importanza che mamma Carla Fracci ha avuto nella sua vita. “Il grande insegnamento di mia mamma è di mettere davanti a tutto i rapporti umani, quindi sentire questo affetto che ci circonda è incalcolabile, vale tanto.”, ha ammesso l’uomo, dichiarando di aver ricevuto messaggi di affetto e cordoglio da tutto il mondo in queste ultime ore. “Dal più sintetico al più espansivo hanno tutti lo stesso valore, trasmettono l’affetto, questa grande carica emotiva che ha mosso tutti, dal più semplice ‘Ti voglio bene’ al più pomposo, in questo contesto hanno la stessa intensità”, ha concluso Francesco in merito ai messaggio ricevuti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Menegatti commosso a Oggi è un altro giorno

Ospite in collegamento con Oggi è un altro giorno dalla camera ardente di sua madre Carla Fracci, Francesco Menegatti ricorda sua mamma e l’importanza che ha avuto nella sua e nella vita di tanti. “Ieri negli ultimi istanti di mia mamma, passato il momento più duro, abbiamo iniziato a sentire questa grande onda montare da tutto il paese che mia mamma amava profondamente. Abbiamo sentito questo boato, rumore di fondo, poi questa cosa si è sparsa in tutto il mondo, sono arrivati messaggi da ogni paese.” ha raccontato Menegatti a Serena Bortone. Tanto anche il dolore dei suoi figli e nipoti di Carla. Francesco racconta un aneddoto: “Mia mamma aveva questa rigidità come nonna di altri tempi. I miei figli notavano questa cosa e facevano a gara a chi si comportava peggio, – poi precisa – hanno però riempito la nonna e il nonno di affetto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Menegatti, il dolore per la morte della madre Carla Fracci

Francesco Menegatti, figlio di Carla Fracci, ha ricordato la gioia e l’emozione della madre per la Masterclass tenuta lo scorso febbraio al Teatro alla Scala di Milano. Dopo più di 20 anni, l’etoile è tornata alla Scala per incontrare il corpo di ballo impegnato nelle prove di Giselle, il balletto con cui la Fracci è entrata nella leggenda. “La Masterclass di balletto alla Scala di Milano le aveva dato molta gioia nei suoi ultimi giorni. Era quello che avrebbe voluto fare di più… Quei giorni per lei sono stati un grande riconoscimento”, ha raccontato Menegatti ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. Il figlio architetto ha anche ringraziato, con commozione, l’affetto e l’amore che l’Italia e il mondo intero stanno attribuendo alla madre “una grande artista e lavoratrice”, scomparsa dopo una lunga malattia il 27 maggio 2021, nella sua casa di Milano.

Francesco Menegatti, figlio Carla Fracci: “Ha donato se stessa”

Francesco Menegatti, unico figlio di Carla Fracci, ricorda la madre scomparsa ieri, giovedì 27 maggio, a 84 anni. Una morte improvvisa che la famiglia non si aspettava: “C’è stato un rapido peggioramento, ed è volata via. Sì, volata”, ha raccontato Menegatti al Corriere della Sera. L’eterna Giselle ha affrontato la malattia con grande dignità e si è spenta nella sua casa di Milano, circondata dalla sua famiglia che ha salutato con “sguardi pieni di profondo amore per me, per mio papà Beppe, per la collaboratrice storica Luisa Graziadei, per mia moglie Dina e per i suoi nipoti, Giovanni e Ariele”. Architetto e insegnante al Politecnico di Milano, Francesco ricorda il più grande insegnamento che gli ha lasciato la madre: rimanere fedeli agli aspetti più semplici della vita. “Ha donato se stessa a noi, e agli altri, senza mai sottrarsi”, ha aggiunto.

Francesco Menegatti: “Mamma Carla Fracci è volata via”

Francesco Menegatti è cresciuto a teatro con mamma Carla, ballerina, e papà Beppe, regista. Non ha seguito le orme dei genitori, anche perché fisicamente – alto e possente – non era portato per fare il ballerino. Nonostante la fama della madre, Francesco ha avuto un’infanzia semplice ma allo stesso tempo speciale: “Ricordo le fantastiche pause estive nella nostra casa a Firenze dove non succedeva niente di significativo fino alla fine di agosto, quando arrivavano per la preparazione del tour invernale personaggi stranissimi. Persone così ci hanno accompagnato tutta la vita”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nomi famosi ma non solo, Carla Fracci prediligeva l’aspetto umano e tendeva ad avvicinarsi a persone gentili. Prima di salire sul palco era una madre attenta, poi entrava in scena e si trasformava nella diva che tutti conoscevano. Ieri è volata via anche Luciana Novaro, étoile che nel ’55 passò a Carla Fracci il testimone alla Scala.



