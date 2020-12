Francesco Menegatti, figlio di Carla Fracci/ “Era un bimbo ardito e sensibile”

Francesco Menegatti, classe 1969, è il figlio di Carla Fracci e Beppe Menegatti. Francesco non ha seguito le orme dei genitori in teatro, ma si è dedicato all’architettura: si è laureato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Nella città lagunare ha conosciuto Dina Nencini, sua compagna nel lavoro e nella vita. In un’intervista a Repubblica di qualche anno fa, Carla Fracci ha raccontato che Francesco “era un bimbo ardito e sensibile. L’ho portato con me in tournée finché ha iniziato la scuola. Si commuoveva assistendo a “Giselle”, dove la protagonista impazzisce e soccombe per amore, o davanti al balletto “La strada”, ispirato al film di Fellini”. Francesco Menegatti, “un bell’uomo dalla statura imponente” come dice la Fracci, ha reso i suoi genitori nonni: “Non mi sono rassegnata a essere nonna: sono felice davvero di esserlo. Ho due nipoti splendidi, Giovanni e Ariele”.

Francesco Menegatti: i figli Giovanni e Ariele

Francesco Menegatti, insieme alla moglie Dina Nencini e ai figli Giovanni e Ariele, vive a Roma: Dina insegna alla Sapienza, mentre Francesco fa la spola tra la capitale e Milano, dove tiene un corso al Politecnico. A Repubblica, Carla Fracci ha confessato di essere una nonna anti-consumista: “I ragazzi non possono pretendere di avere tutto. Certo, con Francesco ero più severa, le nonne tendono a essere meno esigenti. Ma cerco di convincere anche i miei nipoti a comprare pochi giocattoli e mi oppongo a un eccesso di televisione” e racconta con gioia dei momenti passati con loro nella casa a Firenze, immersa nel verde. Crescendo i due nipoti, vivaci e vitali, sfuggono sempre più spesso alle effusioni di nonna Carla: “mi danno un abbraccio rapido e scappano a giocare”. Durante una recente puntata di “C’è tempo per…” i due nipoti hanno fatto arrivare in diretta un mazzo di fiori a nonna Carla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA