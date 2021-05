Francesco Menegatti, figlio di Carla Fracci/ La compagna Dina Nencini e i due figli

Nel 1969 Beppe Menegatti e Carla Fracci sono diventati genitori di Francesco, che non ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Francesco Menegatti si è laureato all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia per poi ottenere un Dottorato di ricerca. In un’intervista a Repubblica di qualche anno fa, Carla Fracci ha ricordato l’infanzia del figlio, dietro le quinte dei suoi spettacoli: “Era un bimbo ardito e sensibile. L’ho portato con me in tournée finché ha iniziato la scuola. Si commuoveva assistendo a ‘Giselle’, dove la protagonista impazzisce e soccombe per amore, o davanti al balletto ‘La strada’, ispirato al film di Fellini. Restò talmente turbato dalla morte di Gelsomina, interpretata da me, che non volle più vedere balletti”.

Carla Fracci, Paganini: “Per noi era una mamma”/ Fredella: “Via in punta di piedi”

Francesco Menegatti: la compagna e i figli

A Venezia, Francesco Menegatti ha incontrato la compagna di vita e di lavoro Dina Nencini, con cui ha fondato uno studio di architettura a Roma. Il figlio di Carla Fracci si divide tra Roma, dove vive con la famiglia, e Milano, dove insegna al Politecnico. Dina Nencini è docente di progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura della “Sapienza” Università di Roma e redattrice per alcune testate nazionali di architettura. La coppia di architetti ha avuto due figli: Giovanni e Ariele, a cui nonna Carla è molto affezionata. “Non mi sono rassegnata ad essere nonna, sono felice davvero di esserlo”, aveva dichiarato la Fracci nel 2014 a Repubblica. In una recente intervista a Verissimo, la ballerina ha confessato che avrebbe voluto altri figli, oltre a Francesco: “Avrei voluto altri figli, mio marito no. È stato un errore, mi è dispiaciuto molto”.

