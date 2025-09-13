Francesco Merola sul padre Mario: "E' morto cantando, era stato più volte in condizioni critiche"

Per i tanti fan e nostalgici del grande Mario Merola è tempo di scavare tra i ricordi, il figlio Francesco si è lasciato andare a delle dichiarazioni spiazzanti sulla vita del padre. Tra ricordi e retroscena, non sono mancate le curiosità. Un artista a tutto tondo, tra genio e sregolatezza che si è ritrovato a fare i conti con i suoi vizi, come raccontato dallo stesso Francesco Merola, rievocando la passione del padre per il gioco d’azzardo, che lo portò a perdere delle cifre non indifferenti: “Giocava a scopa e a poker, nei casinò e nei camerini del teatro». Purtroppo ha perso «tanto. Ma solo soldi suoi e ha pagato tutto. Mai lasciato debiti in giro». Facendo due conti Mario Merola ha sempre detto di aver «sperperato 40 miliardi di lire” ha raccontato tirando fuori dallo scatolone dei ricordi questo retroscena.

Per tutti Mario Merola resterà il re, capace di far innamorare la sua Napoli e una larga fetta di pubblico che non ha mai smesso di apprezzarlo nelle sue tante opere distribuite nel corso degli anni.

Mario Merola e la morte: il retroscena del figlio Francesco

Scavando nei cassetti dei ricordi, Francesco Merola ha colto l’occasione per tornare a parlare anche della scomparsa del papà, avvenuta nel 2006. Una ferita che mai nessuno potrà rimarginare, nonostante l’artista continui a vivere nei suoi film e spettacoli:

“Aveva 72 anni ed era stato in più occasioni in condizioni critiche. Una volta rimase in coma a lungo e ci disse che gli era apparso Padre Pio. È morto perché non ha voluto rinunciare a cantare” ha detto Francesco Merola in una intervista concessa al Corriere della sera e ricordando la passione del padre e l’impegno sempre rispettato con i suoi fan.