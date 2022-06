Francesco Merola e la moglie Marianna al concerto di Gigi D’Alessio/ Il matrimonio e il padre

Francesco Merola, la moglie Marianna e le dichiarazioni su Mario Merola

Francesco Merola è uno dei tre figli del grande cantante napoletano Mario Merola ed è l’unico ad aver seguito le orme del padre. Quando il padre era ancora in vita ha anche cantato insieme al Festival di Napoli nel 2001, vincendo un premio e nel 2019 Francesco ha pubblicato il brano “Parla cu’mme”. Francesco è stato ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me, li ha raccontato il suo dolore per la perdita del padre: “Sono anni che non c’è papà. Io ho fatto una canzone per lui, una lettera. Solo chi ha perso un genitore lo può capire. L’ho sognato tutte le notti”.

Francesco infatti non ha mai smesso di pensare al padre e spesso sui suoi profili social posta anche delle foto e delle dediche per lui. Nello studio di Vieni da me, c’era anche sua moglie, Marianna Mercurio. Sul suocero Mario Merola aveva dichiarato: “Io sono cresciuta nei vicoli di Napoli, mio padre era malato di Mario Merola. Quando mi chiamò Nino D’Angelo per una parte con lui dissi subito sì. A Napoli è considerato come il figlio di un re”. Poi parlando del marito Francesco aveva specificato quanto fosse di buon cuore e simile al padre.

Francesco Merola, la relazione con Marianna e il rapporto con Gigi D’Alessio

Francesco Merola e Marianna Mercurio si sono sposati il 10 maggio, per l’occasione, la coppia ha rilasciato diverse dichiarazioni ed è stata ospite nello studio di Domenica In. Marianna in precedenza aveva raccontato come si erano conosciuti, nel 2016 lui l’aveva cercata sui social ma lei non era interessata, poi ha scoperto che è un uomo molto buono, affettuoso, a cui piace molto stare in famiglia e tutto ciò l’ha colpita. Nel 2020 avevano avuto un periodo di crisi, annunciato proprio da lei sui social poi però sono tornati insieme più forti di prima e hanno deciso di sposarsi.

Un matrimonio sfarzoso, coronato da una canzone di Francesco Merola dedicata alla moglie e cantata proprio nello studio di Domenica In: “Me spos a te”. Dopo la cerimonia i due hanno celebrato il ricevimento al famoso castello delle cerimonie napoletano di Real Time di Imma Polese e Matteo Giordano, dopo di che sono andati in luna di miele a Capri. A breve saranno ospiti a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme e il motivo è più che ovvio, oltre ad essere un amico di famiglia, Gigi D’Alessio deve tantissimo al padre di Francesco poiché fu proprio Mario Merola a lanciarlo verso il successo e insieme avevano anche fatto una canzone: “Cient’anne”.











