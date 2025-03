Doveva essere una domenica tra cibo, musica e divertimento, ma per Francesco Milazzo è finita in tragedia. Il dj 53enne, noto ai più come “Ciccio”, è morto proprio in consolle davanti al suo pubblico a Carini. A stroncarlo probabilmente un infarto, ma non ci sono conferme ufficiali riguardo la natura del malore che lo ha colpito. Dalla festa in pochi minuti si è passati alla tragedia. I sanitari del 118 sono subito intervenuti, ma per Francesco Milazzo non c’era più nulla da fare. Sui social si susseguono da ore messaggi per ricordarlo e omaggiarlo.

In tanti stanno tributando la sua passione per la musica e le radio. Di professione faceva l’amministratore di condominio, ma non aveva mai abbandonato la passione per la musica, infatti frequentava gli studi radiofonici palermitani. Ad esempio, c’è il collega e amico Tony Tutone che era con il dj quando è morto: nel suo messaggio ha raccontato di averlo perso tra le sue braccia proprio durante i loro intrattenimenti. “Voglio ricordarti con il sorriso di sempre“, ha scritto sui social.

PALERMO SOTTO CHOC PER LA MORTE DI FRANCESCO MILAZZO

Poche ore prima della serata in agriturismo, Francesco Milazzo su Facebook aveva promesso una domenica diversa, all’insegna della musica, purtroppo però ha trovato la morte. Lo stupore è comune, ma c’è chi mette in evidenza la disponibilità e gentilezza del dj, chi la sua passione per la musica e il bellissimo rapporto che aveva costruito con i suoi amici. Ora restano i ricordi di tanti momenti e serate vissuti insieme.

Infatti, la notizia della morte del dj ha scosso tutta la comunità locale e il mondo degli appassionati della musica, a cui Milazzo aveva dedicato la sua vita, diventando un punto di riferimento a livello locale. Infatti, aveva regalato tante emozioni con le sue serate e il carisma che lo contraddistingueva. Ora non ci si può che stringere, seppur virtualmente, alla famiglia in questo momento di profondo dolore per la morte improvvisa del loro caro.

